„Philips" pagalba
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Jei pastebėjote, kad programėlė „HomeID“ dažnai sutrinka, išbandykite šiuos veiksmus vieną po kito:
1. Išjunkite ir iš naujo įjunkite programėlę „HomeID“.
2. Įsitikinkite, kad įdiegėte naujausią programėlės „HomeID“ versiją. Patikrinkite, ar programų parduotuvėje yra atnaujinimų.
3. Iš naujo įjunkite telefoną.
4. Ištuštinkite telefono talpyklą (Nustatymai / „HomeID“ / Ištuštinti talpyklą)
5. Paskutinis variantas – galite ištrinti ir iš naujo įdiegti programėlę „HomeID“.
Jei niekas iš pirmiau pateiktų veiksmų nepadėjo, kreipkitės į vietinį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA565/02 , NA110/00 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›