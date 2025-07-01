„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna

Jei toliau pateikti nurodymai nepadeda, susisiekite su mumis arba spustelėkite čia ir pateikite internetinę garantijos užklausą, kad padėtume jums gauti pakaitinį prietaisą. Visiems „Sonicare“ dantų šepetėliams ir irigatoriams suteikiama 2 metų garantija.
Jei dantų šepetėlis neįsikrauna, toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai gali padėti rasti sprendimą.
Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą.
Visų „Sonicare“ dantų šepetėlių įkrovikliai yra skirtingi, todėl nėra tinkami naudoti su kitų modelių „Sonicare“ dantų šepetėliais. Rekomenduojame dantų šepetėlį įkrauti naudojant originalų įkroviklį, pridėtą prie dantų šepetėlio.
Pastaba. Jei esate Kinijoje ir dantų šepetėlį įsigijote iki 2024 m. rugsėjo 1 d., skambinkite pagalbos telefonu 4008 800 008.
Ar dantų šepetėlis neįkraunamas, kai yra prijungtas prie maitinimo tinklo? Galbūt neveikia elektros lizdas. Pabandykite naudoti kitą elektros lizdą.
Patikrinkite, ar įkrovimo adapteris ar laidas nėra pažeisti. Jei pastebėjote, kad adapteris ar laidas yra pažeisti, nedelsdami nustokite juos naudoti. Įsigykite pakaitalą mūsų internetinėje parduotuvėje.
Pastaba. Jei esate Kinijoje ir dantų šepetėlį įsigijote iki 2024 m. rugsėjo 1 d., skambinkite pagalbos telefonu 4008 800 008.
Jei naudojate įkrovimo stovą, padėkliuką ar stiklinę, įsitikinkite, kad dantų šepetėlis būtų padėtas įkroviklio centre. Jei dantų šepetėlis pypteli du kartus arba užsidega baterijos indikatorius, tai rodo, kad dantų šepetėlis tinkamai padėtas ant įkroviklio.
Įsitikinkite, kad įkroviklis nėra padėtas ant metalinio paviršiaus ar šalia kitų įkroviklių, nes tai gali sukelti trukdžius įkrovimo metu.
Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, gali būti vidinis dantų šepetėlio gedimas. Rekomenduojame kreiptis dėl dantų šepetėlio remonto arba keitimo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/12 , HX3792/11 , HX7108/03 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›