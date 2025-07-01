GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna

Jei toliau pateikti nurodymai nepadeda, susisiekite su mumis arba spustelėkite čia ir pateikite internetinę garantijos užklausą, kad padėtume jums gauti pakaitinį prietaisą. Visiems „Sonicare“ dantų šepetėliams ir irigatoriams suteikiama 2 metų garantija. 

Jei dantų šepetėlis neįsikrauna, toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai gali padėti rasti sprendimą.

Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7108/03 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis