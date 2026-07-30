GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja

Jei jūsų dantų šepetėlis nevibruoja arba neįsijungia, toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai gali padėti rasti sprendimą.

Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą. 
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX3792/12 , HX3792/11 , CP0476/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis