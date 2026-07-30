Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja

Jei jūsų dantų šepetėlis nevibruoja arba neįsijungia, toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai gali padėti rasti sprendimą.
Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą.
Dantų pastos likučiai gali kauptis aplink maitinimo mygtuką. Dėl šių likučių maitinimo mygtukas užstringa ir neįsijungia. Rekomenduojame maitinimo mygtuką ir aplink jį valyti drėgna šluoste.
Nevisiškai įkrautas dantų šepetėlio akumuliatorius gali reikalauti daugiau energijos, kad dantų šepetėlis vibruotų. Rekomenduojame įkrauti jį mažiausiai 24 valandas. Kad tai nepasikartotų, dantų šepetėlį visada galite palikti įkroviklyje.
Jei dantų šepetėlio nenaudojote mėnesį ar ilgiau, akumuliatorius gali būti išsikrovęs. Rankeną padėkite ant įkroviklio. Akumuliatorius įkraunamas, bet gali praeiti kelios minutės, kol užsidegs akumuliatoriaus indikatorius. Rekomenduojame dantų šepetėlį įkrauti mažiausiai 24 valandas.
Pabandykite naudoti kitą elektros lizdą, kad visiškai įkrautumėte savo dantų šepetėlį. Dėl sugedusio maitinimo šaltinio, prie kurio prijungtas įkroviklis, dantų šepetėlis gali neįsikrauti. Kai kuriose šalyse vonios kambario elektros lizdas turi saugos funkciją, kuri išjungia maitinimo šaltinį. Prieš įkraudami dantų šepetėlį, įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
Jei jūsų dantų šepetėlis įsijungia ir akumuliatoriaus indikatoriai šviečia, bet nėra vibracijos, tai reiškia, kad jūsų dantų šepetėlis yra viduje pažeistas. Rekomenduojame internetu kreiptis dėl remonto ar keitimo.
Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, gali būti vidinis dantų šepetėlio gedimas. Rekomenduojame susisiekti su mumis.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/12 , HX3792/11 , CP0476/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›