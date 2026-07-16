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„Philips" pagalba

Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka

Jei čiulptukas susmunka arba čiulptukas įtraukiamas į buteliuką, gali būti, kad nuo dieglių apsaugantis vožtuvas yra užkimštas arba užstrigo. Toliau pateikiame daugiau informacijos ir aprašome veiksmus, kurie gali padėti tai išspręsti.
Tačiau pirmiausia svarbu sužinoti, kokio tipo maitinimo čiulptuką turite: „Natural“ ar „Natural Response“.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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