Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka
Jei čiulptukas susmunka arba čiulptukas įtraukiamas į buteliuką, gali būti, kad nuo dieglių apsaugantis vožtuvas yra užkimštas arba užstrigo. Toliau pateikiame daugiau informacijos ir aprašome veiksmus, kurie gali padėti tai išspręsti. Tačiau pirmiausia svarbu sužinoti, kokio tipo maitinimo čiulptuką turite: „Natural“ ar „Natural Response“.
Naująjį čiulptuką „Natural Response“ atpažinsite pagal toliau nurodytus požymius.
Čiulptuko galiuke yra plyšys, o ne skylutė.
Sūkurio dizainas aplink „žiedlapius“.
Pilkas PHILIPS AVENT logotipas ant buteliuko.
Norėdami patikrinti, ar turite originalų „Natural“ arba naują „Natural Response“ čiulptuką, žr. toliau pateiktą iliustraciją.
Senesnio dizaino čiulptuke „Natural“ nuo dieglių apsaugantis vožtuvas yra žemiau vieno iš skaičių, atspausdintų ant čiulptuko pagrindo. Čiulptukai „Natural“ yra žymimi trimis skaičiais šonuose, o nauji čiulptukai „Natural Response“ žymimi vienu skaičiumi.
Reguliariai valykite maitinimo čiulptukus, kad neužsikimštų nuo dieglių apsaugantis vožtuvas. Laikykite čiulptuką žemiau vožtuvo ir tvirtai traukite galiuką, kol pamatysite, kad vožtuvas atsidaro.
Jei čiulptukas susmunka maitinant, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kurie galbūt padės išspręsti problemą.
Ištraukite čiulptuką iš buteliuko švariais pirštais ar žnyplėmis.
Suraskite vožtuvą, kuris yra žemiau vieno iš skaičių, atspausdintų ant čiulptuko pagrindo.
Patampykite čiulptuką į šonus ir tai darydami įsitikinkite, kad vožtuvas yra virš užsukamo žiedo. Tvirtai traukite, kol pamatysite, kad vožtuvas atsidaro.
Atidarę maitinkite toliau.
Naujajame čiulptuke „Natural Response“ nuo dieglių apsaugantis vožtuvas yra priešais skaičių, atspausdintą ant čiulptuko pagrindo. Reguliariai plaukite maitinimo čiulptukus, kad neužsikimštų nuo dieglių apsaugantis vožtuvas. Švelniai pamasažuokite vožtuvą švariais pirštais, kad jis atsidarytų. Netraukite čiulptuko per stipriai, kad neįtrūktų.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›