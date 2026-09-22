Maža 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurblio galia
Gali būti keletas priežasčių, kodėl 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurbimo galia ne tokia galinga, kaip tikėtasi. Pažiūrėkite, koks dulkių siurblio modelio pavadinimas nurodytas ant vamzdžio, ir skaitydami kitus skyrius sužinokite, kaip išspręsti problemą patiems.
Filtras ir (arba) ciklonas yra nešvarūs Jei filtras ir (arba) ciklonas (spalvota dulkių surinkimo kibirėlio dalis) yra nešvarūs, pastebėsite sumažėjusią siurbimo galią. Norėdami tai išspręsti, vadovaukitės instrukcijomis, kad išvalytumėte abi dalis:
dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną
Išjunkite prietaisą (A1 pav.).
Išimkite kibirėlį paspausdami mygtuką ir laikydami prietaisą 45 laipsnių kampu (2 pav.).
Pakelkite spalvotą dalį, kad pasiektumėte kibirėlį (A3 pav.). Būtinai pašalinkite ciklone įstrigusius plaukus ir purvą.
Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo kibirėlis yra visiškai sausas prieš jį įdėdami atgal (A6-A7 pav.).
Filtras
Nuimkite filtro dėklą nuo spalvotos dalies, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (B8 pav.).
Išimkite plaunamą poroloninį filtrą iš filtro dėklo (B9 pav.).
Abi dalis išvalykite patapšnodami virš šiukšliadėžės (B10 pav.).
Poroloninį filtrą (B11 pav.) išplaukite ir išspauskite, kad iš jo išbėgtų švarus vanduo (B12 pav.). Neskalaukite filtro dėklo.Pastaba. Norėdami išplauti geriausiai ir pašalinti giliai prikibusias dulkes, vandenį per filtrą leiskite filtro pertvarą nukreipę žemyn.
Palikite filtrą džiūti 24 val. (B13 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (B14–16 pav.).
Dulkių surinkimo talpa netinkamai pritvirtinta prie prietaiso Jei dulkių surinkimo kibirėlis netinkamai pritvirtintas, gali kilti problemų dėl siurbimo galios. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo kibirėlis yra tinkamai pritvirtintas, pirmiausia sulygiuodami viršutinę kibirėlio dalį ir tik tada pritvirtindami. Peržiūrėkite toliau pateikto vaizdo įrašo 1:10–1:15 dalį.
Pastaba.
Įsitikinkite, kad pirmiausia sulygiavote viršutinę kibirėlio dalį ir tik tada pritvirtinote.
Reguliariai naudojant prietaisą, filtrą reikia plauti bent kartą per mėnesį.
Norėdami sužinoti daugiau išsamių instrukcijų, galite peržiūrėti toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Oro srauto praėjime įstrigo daiktas Oro srauto praėjime gali įstrigti iš išorės patekęs daiktas. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, atlikdami naudotojo vadove ar toliau esančiame vaizdo įraše nurodytus veiksmus. Patikrinkite vamzdį, nuimdami jį nuo pagrindinio prietaiso. Taip pat patikrinkite, ar rankiniame prietaise nėra įstrigusių daiktų. Išimkite antgalyje ar vamzdyje įstrigusį daiktą ir iš naujo paleiskite prietaisą. Prietaise nėra filtro Jei prietaise nėra filtro, gali kilti problemų dėl siurbimo galios. Įsitikinkite, kad prietaise yra filtras ir kad jis tinkamai įdėtas. Prie prietaiso tvirtinant dulkių surinkimo kibirėlį, svarbu prieš tai pirmiausia sulygiuoti viršutinę kibirėlio dalį. Užblokuoti siurbimo ir šlapio valymo antgalio oro kanalai Jei siurbimo ir šlapio valymo antgalio oro kanalai užblokuoti, gali sumažėti siurbimo galia. Norėdami tai išspręsti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad išvalytumėte antgalį.
Atidarykite oro kanalų dangtelius abiejose antgalio vyrių pusėse (D1 pav.).
Išvalykite kanalus (D2 pav.).
Uždarykite dangtelius ir apverskite antgalį (D3 ir D4 pav.).
Išvalykite oro srauto sklendes abiejose antgalio pusėse (D5 pav.).
Jei patikrinote pagal anksčiau pateiktas instrukcijas, o prietaisas vis dar siurbia mažesne nei įprasta galia, kreipkitės į „Philips“ paslaugų centrą arba į mus dėl tolesnės pagalbos el. paštu www.philips.com/support.
Pilnas dulkių surinkimo kibirėlis Prisipildžius „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėliui, siurbimo galia bus mažesnė nei įprasta. Ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį, kad siurbimo galia vėl būtų tokia kaip anksčiau (A1-A3 pav.).
Nešvarus filtras Jei filtras nešvarus, pastebėsite, kad siurbimo galia sumažėjo. Norėdami tai išspręsti, vadovaukitės toliau pateiktomis filtro valymo instrukcijomis.
Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo kibirėlį (B2 pav.).
Nuimkite filtro dėklą nuo dulkių surinkimo kibirėlio ir išimkite plaunamą poroloninį filtrą iš filtro dėklo (B3–B4 pav.).
Patapšnokite poroloninį filtrą virš šiukšliadėžės, kad išbyrėtų nešvarumai, ir išplaukite poroloninį filtrą po tekančiu vandeniu (B5 pav.). Filtro dėklo plauti negalima.
Spauskite filtrą, kol iš jo išbėgs švarus vanduo (B6–B7 pav.).
Patapšnokite filtro dėklą virš šiukšliadėžės(B8 pav.).
Palikite filtrą džiūti 24 val. (B9 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (B10 pav.).
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Pastaba. Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kas mėnesį ir keisti kas 6 mėnesius.
Nešvarus dulkių surinkimo kibirėlis ir (arba) ciklonas Jei dulkių surinkimo kibirėlis ir (arba) ciklonas (spalvota dulkių surinkimo kibirėlio dalis) yra nešvarūs, pastebėsite sumažėjusią siurbimo galią. Norėdami tai išspręsti, vadovaukitės toliau pateiktomis abiejų dalių valymo instrukcijomis.
Išjunkite prietaisą.
Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo kibirėlį (A1 pav.).
Nuimkite dangtį ir ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį (A2–A3 pav.). Įsitikinkite, kad iš ciklono pašalinote įstrigusius plaukus ir nešvarumus.
Išimkite filtrą ir dulkių surinkimo kibirėlio vidų išplaukite vandeniu arba išvalykite drėgnu skudurėliu (5–6 pav.). Neplaukite indaplovėje.
Prieš įdėdami dulkių surinkimo kibirėlį atgal įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (6–9 pav.).
Užstrigęs sukamasis šepetys Nešvarumai ar plaukai gali užstrigti po „Philips“ belaidžio dulkių siurblio šepečiu. Todėl gali užstrigti sukamasis šepetys ir galite pastebėti, kad sumažėjo siurbimo galia.Norėdami išvalyti dulkių siurblio šepetį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pašalinkite ant šepečio apsivijusius ir po dangteliu užstrigusius nešvarumus ranka arba nukirpkite žirklėmis (4 pav.).
Uždėkite šoninį dangtelį atgal ir spustelėkite, kol išgirsite spragtelėjimą, tada įdėkite šepetį (5–7 pav.).Siurblys vėl paruoštas naudoti.
Dulkių surinkimo talpos dangtis netinkamai pritvirtintas prie dulkių surinkimo talpos arba dulkių surinkimo talpa netinkamai pritvirtinta prie prietaiso Abiem atvejais sumažės siurbimo galia. Įsitikinkite, kad tinkamai pritvirtinote dulkių surinkimo talpos dangtį prie dulkių surinkimo talpos, o dulkių surinkimo talpą – prie prietaiso (žr. toliau esantį pav.). Prietaise nėra filtro įsitikinkite, kad prietaise yra filtras ir kad jis teisingai įdėtas (žr. toliau esantį pav.). Jei patikrinote pagal anksčiau pateiktas instrukcijas, o prietaisas vis dar siurbia mažesne nei įprasta galia, kreipkitės į „Philips“ paslaugų centrą arba į mus dėl tolesnės pagalbos el. paštu www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›