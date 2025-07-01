Nutraukdama pieną jaučiu skausmą ar diskomfortą

Nors tam tikras pradinis jautrumas gali būti normalus reiškinys, nutraukimas neturėtų sukelti skausmo. Skausmas arba diskomfortas nutraukimo metu dažnai kyla dėl netinkamo pagalvėlės, krūtų apsauginio gaubtelio ar įdėklo dydžio, pientraukio padėties, nutraukimo nustatymų arba susidėvėjusių pientraukio dalių.
Nutraukimas turėtų būti panašus į ritminį traukimą. Tai neturėtų sukelti aštrių, deginimo, dilgčiojimo ar skausmo pojūčių.
Skausmas ir stresas gali pakenkti pieno išsiskyrimo refleksui, todėl nutraukimas gali būti ne toks veiksmingas. Patogus nutraukimas ne tik skatina pieno srautą, bet ir pagerina bendrą nutraukimo patirtį.
Jei patiriate stiprų skausmą, kraujavimą, pažeistą odą ar infekcijos požymius, nutraukite pientraukio naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Per stiprus nutraukimas gali sukelti diskomfortą, spenelių jautrumą ir skausmą nutraukimo metu. Pieną nutraukite patogiai ir efektyviai, nustatydamos patogiausią nutraukimo stiprumą. Norėdamos nustatyti patogiausią nutraukimo stiprumą, reguliuokite variklio bloko stiprumą, kol pasieksite didžiausią lygį, kuris jums nėra skausmingas ir jį sumažinkite vienu ar dviem lygiais.
Patogiausias nutraukimo stiprumas skiriasi kaskart nutraukiant pieną ir priklauso nuo paros laiko (ypač dieną ir naktį), todėl reguliuokite nustatymus, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.
Jei nutraukimas sukelia skausmą, nedelsdami sumažinkite nutraukimo stiprumą.
Neteisinga padėtis gali sukelti diskomfortą, skausmą, taip pat sumažinti pieno srautą.
Patikrinkite toliau nurodytus aspektus.
Spenelis yra centrinėje pagalvėlės arba krūtų apsauginio gaubtelio dalyje
Pagalvėlė arba krūtų apsauginis gaubtelis patogiai priglunda prie krūties
Pientraukis surinktas teisingai
Visos pientraukio dalys yra saugiai sujungtos
Jei naudojate mūsų laisvų rankų arba visiškai dėvimąjį pientraukį, prieš pradėdamos pieno nutraukimą įsitikinkite, kad surinkimo buteliukai yra tinkamai išdėstytos po liemenėle.
Netinkamas prigludimas yra viena iš dažniausių nutraukimo skausmo priežasčių.
Patikrinkite toliau nurodytus aspektus.
Nutraukimo metu spenelis juda laisvai
Pientraukio dalys puikiai priglunda
Nepatiriate trynimo, suspaudimo, nuolatinio paraudimo arba po pieno nutraukimo spenelis nėra neįprastai blyškus
Pagalvėlės, krūtų apsauginiai gaubteliai ar įdėklai yra jums tinkamo dydžio
Taikoma tik „Philips Avent Natural Care“ laisvų rankų dėvimajam pientraukiui ir Philips Avent“ laisvų rankų elektriniam pientraukiui
Jūsų spenelio dydis gali keistis bėgant laikui. Jei pieno nutraukimas tampa nepatogus, nors anksčiau viskas buvo gerai, rekomenduojame dar kartą patikrinti prie krūtų apsauginis gaubtelio arba įdėklo dydį.
Jei jūsų krūtų apsauginis gaubtelis ar įdėklas tinkamai nepriglunda, išbandykite kitą dydį.