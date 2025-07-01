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„Philips" pagalba

Nutraukdama pieną jaučiu skausmą ar diskomfortą

Nors tam tikras pradinis jautrumas gali būti normalus reiškinys, nutraukimas neturėtų sukelti skausmo. Skausmas arba diskomfortas nutraukimo metu dažnai kyla dėl netinkamo pagalvėlės, krūtų apsauginio gaubtelio ar įdėklo dydžio, pientraukio padėties, nutraukimo nustatymų arba susidėvėjusių pientraukio dalių.

Nutraukimas turėtų būti panašus į ritminį traukimą. Tai neturėtų sukelti aštrių, deginimo, dilgčiojimo ar skausmo pojūčių.

Skausmas ir stresas gali pakenkti pieno išsiskyrimo refleksui, todėl nutraukimas gali būti ne toks veiksmingas. Patogus nutraukimas ne tik skatina pieno srautą, bet ir pagerina bendrą nutraukimo patirtį.

Jei patiriate stiprų skausmą, kraujavimą, pažeistą odą ar infekcijos požymius, nutraukite pientraukio naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF439/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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