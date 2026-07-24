Negaliu nustatyti prietaisų ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .
Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?
Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas (-a) kūdikio stebėjimo prietaisą?
Ar tėvų įrenginyje yra miego režimas?
Kaip pakeisti garso ir judesio jautrumo nustatymus?
Kaip prijungti įrenginius prie „Philips AVENT Baby Monitor+“ programėlės?
Kaip iš naujo nustatyti stebėjimo prietaiso „Philips Avent Baby Connected Monitor“ kūdikio arba tėvų įrenginį?