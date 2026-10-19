Mano „Saeco“ espreso aparatas gamina vandeningą kavą
Jei jūsų „Saeco“ espreso aparatas verda vandeningą kavą, taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Galimas priežastis ir sprendimus skaitykite toliau.
Jei espreso aparatą naudojate pirmą kartą, normalu, kad pirmi išvirtos kavos puodeliai bus vandeningi, nes sistema dar derinama. Pabandykite išvirti dar kelis puodelius kavos, kad būtų optimizuotas kavos išgavimas iš suspaustos maltos kavos.
Svarbu kas savaitę plauti virimo elementą, nes dėl nešvaraus virimo elemento filtro gali blogai bėgti vanduo ir tai gali turėti įtakos kavos skoniui.
Norėdami jį išvalyti, atlikite toliau pateiktus veiksmus arba žiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą: 1. IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka apie 15–20 sek.) 2. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką „PUSH“ bei patraukdami virimo elementą į save 3. Kruopščiai išplaukite virimo elementą drungnu vandeniu ir palikite jį išdžiūti prieš įdėdami atgal.
Gali būti, kad reguliuojant malūnėlio nustatymą į smulkesnį malimą, jis netyčia buvo pasuktas per daug ir du malimo akmenys buvo nustatyti per arti vienas kito. Dėl to gali būti, kad malama labai smulkiai ir neabsorbuojamas vanduo.
Norėdami tai išspręsti, tiesiog iš naujo sureguliuokite malimo nustatymą pasirinkdami stambesnį malimą ir pasukdami rankenėlę į kavos pupelių talpos vidų link didesnio skaičiaus ar didesnės kavos pupelės.
Aromato nustatymas, puodelio tūris, malūnėlio nustatymas yra aparato nustatymai, kurie gali turėti įtakos kavos stiprumui. Patariame paderinti šiuos nustatymus.
Norėdami padidinti stiprumą, galite, pvz., pasirinkti didžiausią aromato nustatymą, vidutinio tūrio puodelį ir nustatyti smulkiausią malūnėlio malimą.
Atidarykite maltos kavos skyriaus dangtelį ir patikrinkite, ar šis skyrius neužkimštas malta kava. Jei užkimštas, galite jį atkimšti atlikdami toliau pateiktus veiksmus: 1. IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs 2. Iš aparato išimkite virimo elementą; 3. Atidarykite maltos kavos skyriaus dangtelį ir į jį įkiškite šaukšto rankeną; 4. Judinkite rankeną aukštyn žemyn, kol užsikimšusi malta kava iškris. Jei šie sprendimai problemos neišsprendžia, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›