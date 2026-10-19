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„Philips" pagalba

Iš savo „Saeco“ espreso kavos aparato negaliu išimti virimo elemento

Jei iš savo „Saeco“ espreso kavos aparato negalite išimti virimo elemento, žiūrėkite toliau pateiktus sprendimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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