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„Philips" pagalba

Mano „Saeco“ espreso aparatas praleidžia vandenį

Jei pastebite, kad jūsų „Saeco“ espreso aparatas praleidžia vandenį, tam gali būti kelios priežastys. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite toliau:

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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