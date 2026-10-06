Mano „Saeco“ espreso aparatas praleidžia vandenį

Net jei surenkate iš kavos snapelio bėgantį plovimo vandenį į puodelį, plovimo vanduo visada subėgs į lašų surinkimo padėklą. Taip yra todėl, kad aparatas automatinio plovimo vandenį nuleidžia tiesiai į lašų surinkimo padėklą tam, kad būtų valdomas kontūrų plovimas ir užtikrinamas optimalus aparato veikimas.
Automatinis plovimas vykdomas tuomet, kai aparatas ĮJUNGIAMAS ir IŠJUNGIAMAS, išvirus gėrimą ar panaudojus pieno putų plakiklį.
Dėl plovimo vandens galite pastebėti, kad lašų surinkimo padėkle visada yra šiek tiek vandens arba kad lašų surinkimo padėklas prisipildo greičiau, nei tikėtasi. Tačiau tai nerodo, kad aparatas praleidžia vandenį.
Pastaba. Tokiu atveju, kai lašų surinkimo padėklas yra pilnas išvirus 2 puodelius kavos arba lašų surinkimo padėklas pripildomas vandens per naktį, patariame kreiptis į mus dėl tolesnės pagalbos.