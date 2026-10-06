Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Saeco“ espreso aparatą
Jei neišeina į „Saeco“ espreso aparatą įdėti virimo elemento, nustatykite virimo elementą į neutralią padėtį ir bandykite jį įdėti. Skaitykite toliau, jei norite sužinoti daugiau.
Prieš tai, kai bandysite įdėti virimo elementą, įsitikinkite, kad jis nustatytas į neutralią padėtį.
Virimo elementas yra neutralioje padėtyje, kai virimo elemento šone esančio geltono ratuko rodyklė yra sulygiuota su juoda rodykle ir „N.“ raide. O šone esantis geltonas kabliukas turi būti stačioje padėtyje (žr. paveikslėlį).
Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį ir įdėti atgal į aparatą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Palikite virimo elementą išimtą ir uždarykite techninės priežiūros dureles. Visas kitas dalis sudėkite atgal į aparatą (lašų surinkimo padėklą, kavos tirščių talpą, vandens bakelį). 2. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol aparatas nebeskleis jokių garsų (tai gali užtrukti iki 15–20 sek.). 3. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad ĮJUNGTUMĖTE aparatą. Kol aparatas nebus paruoštas naudoti, neatlikite tokių veiksmų kaip, pvz., techninei priežiūrai skirtų durelių atidarymas / lašų surinkimo padėklo ar vandens bakelio išėmimas. 4. Prieš įdėdami virimo elementą, nustatykite jį į neutralią padėtį. Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį, pirmiausia paspauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo elemento pagrindu (žr. 1 paveikslą). Tada patikrinkite, ar geltonas kabliukas yra statmenoje padėtyje ir jei nėra, nestumkite jo aukštyn (žr. 2 pav.) 5. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir pagal kreipiamuosius bėgelius stumkite virimo elementą į aparatą, kol jis užsifiksuos savo vietoje; 6. Uždarykite techninės priežiūros dureles ir IŠJUNKITE aparatą, tuomet vėl ĮJUNKITE. Atkreipkite dėmesį: Priklausomai nuo konkretaus espreso aparato modelio, instrukcijos gali skirtis. Norėdami sužinoti tikslesnes išsamias instrukcijas, žr. naudotojo vadovą.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›