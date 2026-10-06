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„Philips" pagalba

Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Saeco“ espreso aparatą

Jei neišeina į „Saeco“ espreso aparatą įdėti virimo elemento, nustatykite virimo elementą į neutralią padėtį ir bandykite jį įdėti. Skaitykite toliau, jei norite sužinoti daugiau.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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