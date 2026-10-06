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„Philips" pagalba

Mano „Saeco“ espreso kavos aparatas nemala kavos pupelių.

Jei „Saeco“ espreso aparatas nemala kavos pupelių, bet malūnėlis sukasi, gali tekti atkimšti kavos piltuvėlį ir pakeisti malimo nustatymą. Toliau rasite daugiau informacijos.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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