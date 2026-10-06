Mano „Saeco“ espreso kavos aparatas nemala kavos pupelių.
Jei „Saeco“ espreso aparatas nemala kavos pupelių, bet malūnėlis sukasi, gali tekti atkimšti kavos piltuvėlį ir pakeisti malimo nustatymą. Toliau rasite daugiau informacijos.
Norėdami tai išspręsti: atkimškite kavos piltuvėlį šaukštelio koteliu ir išvalykite dulkių siurbliu atlikdami šiuos veiksmus:
1. IŠJUNKITE aparatą ir laukite, kol nebegirdėsite jokių garsų (tai gali užtrukti 15–20 sek.). 2. Išimkite virimo elementą 3. Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį ir įkiškite šaukšto rankeną į piltuvėlį. Atkreipkite dėmesį; Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, į kavos piltuvėlį iš apačios įkiškite šaukštelio kotelį 4. Judinkite rankeną aukštyn ir žemyn, kol iškris užsikimšusi malta kava. Atkreipkite dėmesį: Gali reikėti šiek tiek paspausti. 5. Pašalinkite visą iškritusią maltą kavą dulkių siurbliu 6. Tuomet pridėkite dulkių siurblį prie kavos piltuvėlio išpylimo angos ir uždenkite maltos kavos piltuvėlį ranka. Arba atvirkščiai, pridėkite dulkių siurblį iš viršaus ir uždenkite apačią Įdėkite virimo elementą atgal, įjunkite aparatą ir išvirkite espreso kavos 8. Pagaminę kavos patikrinkite, ar piltuvėlis dar neužsikimšo malta kava. Jei užsikimšo, pakartokite atkimšimo procedūrą.
Norint, jog kavos piltuvėlis neužsikimštų, į kavos pupelių indą nepilkite vandens Kas savaitę valykite kavos piltuvėlį
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