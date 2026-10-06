Mano „Saeco“ espreso aparatas skleidžia garsą

Kai jūsų „Saeco“ espreso aparate yra susikaupusio oro, aparatas skleidžia didelį garsą ir vanduo iš vandens bakelio į aparatą netraukiamas.
Norėdami tai išspręsti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:
1. IŠJUNKITE prietaisą
2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ filtrą (ar bet kurį kitą vandens filtrą)
3. Į vandens bakelį pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal į vietą
4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas įkaista, pasirinkite karštą vandenį ir išpilkite 2-3 puodelius karšto vandens.
Jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra tinkamai įdėtas ir paruoštas naudoti:
1. 5 sek. papurtykite „AquaClean“ vandens filtrą
2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol nebekils oro burbulai
3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir pripilkite į bakelį vandens
4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite jį
5. Pasirinkite karštą vandenį ir išpilkite 2-3 puodelius karšto vandens
Atkreipkite dėmesį, kad jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą ilgiau nei 3 mėnesius, filtrą reikia pakeisti, nes jis gali būti užsikimšęs.