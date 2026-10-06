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„Philips" pagalba

Mano „Saeco“ espreso aparatas skleidžia garsą

Jei jūsų „Saeco“ espreso aparatas skleidžia didelį ar neįprastą garsą, žr. toliau pateiktas priežastis ir sprendimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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