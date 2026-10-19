Iš mano „Saeco“ espreso aparato vandens bakelio visiškai neišteka vanduo

Norėdami iš espreso aparato pašalinti jame susikaupusį orą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. IŠJUNKITE aparatą
2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ vandens filtrą (ar bet kokį kitą vandens filtrą)
3. Į vandens bakelį pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal į vietą
4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas kaista, pasirinkite karštą vandenį ir išpilkite 2-3 puodelius karšto vandens
Jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra paruoštas ir tinkamas naudoti:
1. 5 sek. papurtykite „AquaClean“ vandens filtrą
2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol iš jo nebekils oro burbulai
3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir į jį pripilkite vandens
4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite
5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens
Atkreipkite dėmesį: Jei naudojote „AquaClean“ vandens filtrą ilgiau nei 3 mėnesius, pakeiskite filtrą, nes jis gali būti užsikimšęs.