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„Philips" pagalba

Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorius greitai išsikrauna

Jei per greitai išsikrauna 7000 arba 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorius, perskaitykite toliau pateiktus mūsų trikčių šalinimo patarimus, kad lengvai išspręstumėte šią problemą patys.

7000 ir 9000 serijų „AquaTrio“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01, XW9383/01.

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