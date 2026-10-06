Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorius greitai išsikrauna
Jei per greitai išsikrauna 7000 arba 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorius, perskaitykite toliau pateiktus mūsų trikčių šalinimo patarimus, kad lengvai išspręstumėte šią problemą patys.
7000 serijos dulkių siurblyje „Philips AquaTrio“ yra du skirtingi galios nustatymai: įprastas drėgnas režimas (mažos galios) ir intensyvus režimas (didelės galios).
Intensyvus drėgnas režimas (piktograma su dviem lašeliais) skirtas itin sunkiai valomoms dėmėms valyti. Jo metu naudojama daugiau vandens ir labai stipri siurbimo galia. Todėl prietaisas labai greitai naudoja akumuliatoriaus energiją. Reguliariai naudojant kiekvieną dieną, rekomenduojame rinktis įprastą drėgną režimą (piktograma su vienu lašeliu). Veikimo trukmė yra iki 30 min.
9000 serijos siurblyje „Philips“ yra du skirtingi galios nustatymai. Reguliariai valant dulkes ir purvą, dulkių siurblį geriausia naudoti nustačius žemesnį nustatymą (-). Veikimo trukmė yra apie 45 min. Aukštesnis nustatymas (+) skirtas labai purvinoms vietoms siurbti. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius iškraunamas greičiau naudojant aukštesnį nustatymą (veikimo trukmė: 25 min.).
Aukštesnis 9000 serijos dulkių siurblio „AquaTrio“ nustatymas (dviejų lašų piktograma) pasižymi labai stipria siurbimo galia ir naudoja daugiau vandens. Jis turėtų būti naudojamas labai nešvarioms vietoms valyti. Todėl prietaisas labai greitai naudoja akumuliatoriaus energiją (veikimo trukmė < 25 min.). Reguliariai kasdien naudojant dulkių siurblio ir drėgnojo valymo prietaiso komplektą geriau nustatyti žemesnį nustatymą (vieno lašo piktograma). Veikimo trukmė yra apie 25 min.
Jei baigėsi įkraunamo akumuliatoriaus eksploatavimo laikas, jums reikia naujo akumuliatoriaus. Su mumis susisiekti nereikia. Ličio jonų akumuliatorių (XV1797) galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje ir lengvai pakeisti patys.
Ar šie sprendimai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XW7110/01, XW9383/01.