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„Philips" pagalba

Belaidis dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ rodo klaidos kodą

Norėdami sužinoti, ką reiškia 7000 ar 9000 serijos „AquaTrio“ ekrane rodomas klaidas kodas, piktograma ar informacinis kodas, ir kaip išspręsti problemą, skaitykite informaciją mūsų straipsnyje.

Žr. toliau esantį paveikslėlį.

9000 serijos „AquaTrio“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 .

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