Belaidis dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ rodo klaidos kodą

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Norėdami sužinoti, ką reiškia 7000 ar 9000 serijos „AquaTrio“ ekrane rodomas klaidas kodas, piktograma ar informacinis kodas, ir kaip išspręsti problemą, skaitykite informaciją mūsų straipsnyje.
Žr. toliau esantį paveikslėlį.
Taip pat žiūrėkite toliau esantį paveikslėlį, kad nustatytumėte klaidų ir informacinių kodų piktogramas.
Klaidų kodai:
E1
Klaidos kodas E1 reiškia, kad įvyko prietaiso sistemos klaida. Norėdami ją išspręsti, atjunkite prietaisą nuo adapterio ir vėl prijunkite prietaisą prie adapterio. Tada pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Jei šis sprendimas nepadeda, nuvežkite prietaisą į „Philips“ techninės priežiūros centrą arba kreipkitės į mus.
E2
Klaidos kodas E2 (atvirkščias gali atrodyti kaip 53) reiškia, kad kambaryje, kuriame prietaisas naudojamas, saugomas arba įkraunamas, temperatūra yra per žema. Įsitikinkite, kad kambario temperatūra yra aukštesnė nei 5 °C. Jei prietaisas naudojamas ir laikomas tinkamoje temperatūroje ir vis tiek rodo klaidos kodą, kreipkitės į mus.
E3
Klaidos kodas E3 reiškia, kad kambario, kuriame prietaisas yra naudojamas, saugomas arba įkraunamas, temperatūra yra per aukšta. Įsitikinkite, kad kambario temperatūra yra žemesnė nei 35 °C. Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje ar aukštoje temperatūroje (šalia karštų krosnių, mikrobangų krosnelių ar ant indukcinės viryklės). Jei prietaisas naudojamas ir laikomas tinkamoje temperatūroje ir vis tiek rodo klaidos kodą, kreipkitės į mus.
Informaciniai kodai:
„i1“
Informacinis kodas „i1“ reiškia, kad 7000 serijos dulkių siurblio „Philips“ nešvaraus vandens bakelis yra pilnas. Ištuštinkite.
„i3“
Informacinis kodas „i3“ (atvirkščias gali atrodyti kaip !E) reiškia, kad 7000 serijos dulkių siurblio „Philips“ antgalis „AquaSpin“ yra užstrigęs. Įvyko apsauginis išjungimas. Patikrinkite, ar, pvz., antgalyje nėra užstrigusio maitinimo laido ar žaislo. Taip pat patikrinkite, ar šepečiuose, guoliuose, variklio dalyse ir dangteliuose nėra plaukų ar kitų trukdančių daiktų, jei yra, pašalinkite. Jei kliūčių nėra, problemą galbūt jau išsprendėte išjungdami prietaisą ir vėl jį įjungdami.
„i5“
Informacinis kodas „i5“ (atvirkščias gali atrodyti kaip !2) reiškia, kad 7000 serijos „Philips“ dulkių siurblio oro įleidimo angos yra užkimštos. Taip vadinamos oro įleidimo angos yra antgalyje. Patikrinkite, ar jos neužkimštos, ir pašalinkite jas užkimšusius nešvarumus. Jei tai nepadėjo išspręsti problemos, patikrinkite visą oro kanalą, ar jis neužkimštas, ir atkimškite. Jis apima antgalį, vamzdį ir drėgną filtrą.
„i6“
Informacinis kodas „i6“ (atvirkščias gali atrodyti kaip !9) reiškia, kad reikia atjungti 7000 serijos dulkių siurblį „Philips“ nuo elektros lizdo, kad galėtumėte jį naudoti, kitaip jis neįsijungs. Prietaisą prijunkite prie elektros lizdo tik naudodami programą AUTOCLEAN ir įkrovimo metu.
„i7“
Informacinis kodas „i7“ reiškia, kad prie 7000 serijos dulkių siurblio „Philips“ prijungtas netinkamas įkroviklis. Prietaisą galima krauti tik naudojant rinkinyje esantį adapterį. Naudokite tik 34 V adapterį S036-1A340100HE. Atitinkamą adapterio numerį rasite ant adapterio. Atsarginį adapterį galima įsigyti pagal dalies numerį XV1793.
AUTOCLEAN
Ekrane rodoma piktograma „AUTOCLEAN“ reiškia, kad 7000 serijos dulkių siurblys „Philips“ veikia AUTOCLEAN režimu.
Šepečio keitimas
7000 serijos dulkių siurblio „Philips“ ekrane rodoma piktograma „Šepečio keitimas“ primena, kad reikia pakeisti antgalio „AquaSpin“ mikropluošto šepečius. Atsarginius mikropluošto šepečius galima įsigyti mūsų svetainėje pagal dalies numerį XV1793.
E1
Klaidos kodas E1 reiškia, kad įvyko prietaiso sistemos klaida. Norėdami tai išspręsti, pabandykite vieną ar abu toliau nurodytus būdus.
Taip pat žiūrėkite toliau esantį paveikslėlį, kad nustatytumėte informacinių kodų piktogramas.
„i1“
Informacinis kodas „i1“ reiškia, kad 9000 serijos dulkių siurblio „Philips“ nešvaraus vandens bakelis yra pilnas. Ištuštinkite jį.
„i2“
Informacinis kodas „i2“ reiškia, kad antgalis „AquaSpin“ (tinkamai) neprijungtas. Prijunkite antgalį „AquaSpin“.
„i3“
Informacinis kodas „i3“ reiškia, kad 9000 serijos dulkių siurblio „Philips“ antgalis „AquaSpin“ yra užstrigęs. Įvyko apsauginis išjungimas. Patikrinkite, ar, pvz., antgalyje nėra užstrigusio maitinimo laido ar žaislo. Taip pat patikrinkite, ar šepečiuose, guoliuose, variklio dalyse ir dangteliuose nėra plaukų ar kitų trukdančių daiktų, jei yra, pašalinkite. Jei nėra kliūčių, problemą galite išspręsti išjungdami ir įjungdami prietaisą.
„i4“
Informacinis kodas „i4“ reiškia, kad užstrigo LED antgalis. Jei kas nors įstringa antgalyje (pvz., maitinimo laidas ar žaislas), suveikia apsauginis išjungimas. Patikrinkite, ar sukamajame šepetyje ir likusiose antgalio dalyse nėra plaukų ir kitų kliūvančių nešvarumų, bei juos pašalinkite. Jei nėra kliūčių, problemą galite išspręsti išjungdami ir įjungdami prietaisą. Žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą, kuriame pateikiamos išsamios prietaiso šepečio valymo instrukcijos.
„i5“
Informacinis kodas „i5“ reiškia, kad 9000 serijos „Philips“ dulkių siurblio oro įleidimo angos yra užkimštos. Taip vadinamos oro įleidimo angos yra antgalyje. Patikrinkite, ar jos neužkimštos, ir pašalinkite jas užkimšusius nešvarumus. Jei tai nepadėjo išspręsti problemos, patikrinkite visą oro kanalą, ar jis neužkimštas, ir atkimškite. Naudojant tik dulkių siurblio prietaisą, reikia patikrinti antgalį, vamzdį, filtrą, sūkurinį ieškiklį, ilgą siaurą įrankį ir mažą turbininį šepetį. Jei naudojate dulkių siurblio drėgnai valančio prietaiso komplektą, tai apima antgalį, vamzdį ir drėgną filtrą.
„i6“
Informacinis kodas „i6“ (atvirkščias gali atrodyti kaip !9) reiškia, kad reikia atjungti 9000 serijos dulkių siurblį „Philips“ nuo elektros lizdo, kad galėtumėte jį naudoti, kitaip jis neįsijungs. Prietaisą prijunkite prie elektros lizdo tik naudodami programą AUTOCLEAN ir įkrovimo metu.
„i7“
Informacinis kodas „i7“ reiškia, kad prie 7000 serijos dulkių siurblio „Philips“ prijungtas netinkamas įkroviklis. Prietaisą galima krauti tik naudojant rinkinyje esantį adapterį. Naudokite tik 34 V adapterį S036-1A340100HE. Atitinkamą adapterio numerį rasite ant adapterio. Atsarginį adapterį galima įsigyti pagal dalies numerį XV1793.
Informacinis kodas „i10“ reiškia, kad neįdėtas akumuliatorius. Įsitikinkite, kad akumuliatorius įdėtas tinkamai. Daugiau instrukcijų pamatysite toliau esančiame vaizdo įraše.
AUTOCLEAN
Ekrane rodoma piktograma „AUTOCLEAN“ reiškia, kad 9000 serijos dulkių siurblyje „Philips“ veikia funkcija AUTOCLEAN.
Šepečio keitimas
Ekrane rodoma piktograma „Šepečio keitimas“ reiškia, kad 9000 serijos dulkių siurblys „Philips“ primena pakeisti antgalio „AquaSpin“ mikropluošto šepečius. Atsarginius mikropluošto šepečius galima įsigyti mūsų svetainėje pagal dalies numerį XV1793.
Filtro valymas
9000 serijos dulkių siurblio „Philips“ ekrane rodoma piktograma „Filtro valymas“ primena išvalyt tik dulkių siurblio prietaiso filtrą.
Norėdami sužinoti išsamias filtro valymo instrukcijas, žiūrėkite toliau esantį vaizdo įrašą.
Filtro keitimas
9000 serijos dulkių siurblio „Philips“ ekrane rodoma piktograma „Filtro keitimas“ primena pakeisti tik dulkių siurblio prietaiso filtrą. Atsarginius filtrus galima įsigyti mūsų svetainėje pagal dalies numerį XV1791.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 .
Ar galiu naudoti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“ kietoms grindims, kilimams ir kilimėliams valyti?
Ar galiu pakeisti belaidžio dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorių?
Kada keisti dulkių siurblio „AquaTrio“ šepečius ir filtrus?
Ar galima dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelius plauti indaplovėje?
Kokį vandenį galiu naudoti su „Philips AquaTrio“ dulkių siurbliu?
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