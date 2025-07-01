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„Philips" pagalba

Nutrūksta „Philips Avent“ prijungiamo kūdikio stebėjimo prietaiso ryšys

Jei nutrūksta ryšys tarp „Philips Avent“ kūdikio stebėjimo prietaiso tėvų ir kūdikio įrenginių, padėkite įrenginius vieną šalia kito ir palaukite iki vienos minutės, kol bus nustatytas ryšys. Išjunkite tėvų įrenginio garsą, kai abu įrenginiai yra vienas šalia kito.

Jei per vieną minutę ryšys tarp įrenginių neatsiranda, atlikite toliau nurodytus trikčių šalinimo veiksmus.

  1. Tris sekundes vienu metu spauskite kūdikio įrenginio naktinės lemputės ir raminančių garsų mygtukus. Naktinė lemputė pradės mirksėti.
  2. 10 sek. laikykite paspaustus tėvų įrenginio režimo ir meniu mygtukus.
  3. Tėvų įrenginio ekrane bus parodytas QR kodas. Laikykite kūdikio įrenginį maždaug 20 cm atstumu nuo ekrano taip, kad kamera būtų nukreipta į QR kodą.
  4. Kamerai nuskaičius kodą, kūdikio įrenginyje suskambės melodija, nurodanti, kad buvo sėkmingai susieta. Per 10–20 sek. tėvų įrenginyje bus pradėtas transliuoti vaizdas.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

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