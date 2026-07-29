Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.

Galite individualiai nustatyti išankstinius HD9285 nustatymus trumpai paspausdami pageidaujamą išankstinio nustatymo piktogramą ir reguliuodami laiką ir (arba) temperatūrą. Tada ilgai spauskite tą pačią išankstinio nustatymo piktogramą, kol prietaisas pradės pypsėti, kad išsaugotumėte asmeninius nustatymus.
NA32x, NA33x ir NA34x modeliuose gamyklinius išankstinius nustatymus galite individualiai nustatyti:
- Paspauskite norimą pakeisti išankstinį nustatymą.
- Sureguliuokite laiką ir (arba) temperatūrą.
- Paspauskite laiko arba temperatūros mygtuką, kad patvirtintumėte.
- Dar kartą paspauskite laiko arba temperatūros mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite tą patį išankstinio nustatymo mygtuką, kad išsaugotumėte mėgstamiausius nustatymus. Išsaugoję nustatymą išgirsite pyptelėjimą.
Taip pat galite išsaugoti mėgstamą išankstinį nustatymą naudodami mėgstamiausių nustatymų mygtuką „☆“:
- Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Paspauskite mėgstamiausių nustatymų mygtuką „☆“.
- Paspauskite temperatūros mygtuką.
- Pasirinkite temperatūrą.
- Paspauskite laiko mygtuką.
- Pasirinkite laiką.
- Pasirinkę laiką, paspauskite laiko mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite mėgstamiausių nustatymų mygtuką „☆“, kad išsaugotumėte nustatymus. Išsaugoję nustatymą išgirsite pyptelėjimą.
- Norėdami pradėti maisto ruošimo procesą, paspauskite paleidimo mygtuką.
Norėdami atstatyti paminėtų modelių numatytąjį laiką ir temperatūrą, trumpai paspauskite norimą išankstinio nustatymo piktogramą, tada dar kartą ilgai spauskite tą pačią išankstinio nustatymo piktogramą, kol prietaisas pradės pypsėti.
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