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„Philips" pagalba

Nesigirdi garso iš stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected Baby Monitor“ tėvų įrenginio

Jei iš tėvų įrenginio nėsigirdi garso, vadovaukitės toliau pateiktais trikčių šalinimo patarimais, kad išspręstumėte problemas.

  • Kai garsas perduodamas iš kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio garso lygio lemputės mirksės ir reaguos į garsą. Įsitikinkite, kad įjungta jungties lemputė ir tėvų įrenginys.
  • Gali būti, kad tėvų įrenginio garsas nutildytas arba nustatytas per tyliai. Įjunkite garsą tėvų įrenginyje nuspaudžiant apvalų mygtuką ir didinant garsą.
  • Gali būti, kad tėvų meniu nustatytas per mažas jautrumo lygis. Padidinkite jautrumo lygį tėvų meniu. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

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