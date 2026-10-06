Dulkių siurblys robotas „Philips HomeRun“ neprisijungia prie programėlės „Philips HomeRun“

Su automatinio ištuštinimo stotele: XU7100, XU5100, XU3110 arba XU3100
Be automatinio ištuštinimo stotelės: XU7000, XU5000, XU3000 arba XU2000
Prijungimo stotelė: XU6500
Patikrinkite, ar robotas veikia „Wi-Fi“ nustatymo režimu Norint sėkmingai susieti programėlę, robotas turi būti „Wi-Fi“ nustatymo režime. Įjungimo / išjungimo bei grįžimo į stotelę mygtukai mirksi nurodydami, kad įjungtas „Wi-Fi“ nustatymo režimas. Norėdami įjungti roboto „Wi-Fi“ nustatymo režimą, tuo pačiu metu 3 sek. palaikykite paspaustus įjungimo / išjungimo ir grįžimo į stotelę mygtukus. Mygtukų lemputės pradės šviesti oranžine spalva ir taip nurodys, kad robotas veikia „Wi-Fi“ nustatymo režimu (žr. paveikslėlį toliau).
Įsitikinkite, kad namų „Wi-Fi“ ryšys veikia tinkamai Patikrinkite interneto ryšį. Jei tinklas veikia lėtai, išjunkite ir iš naujo įjunkite maršrutų parinktuvą.
Pastatykite stotį arčiau savo maršrutizatoriaus Roboto įkrovimo stotį reikia statyti tokioje vietoje, kur būtų geras „Wi-Fi“ ryšys. Pastatykite stotelę arčiau maršrutizatoriaus, kad būtų stipresnis „Wi-Fi“ ryšio signalas.
Naujausia „Philips HomeRun“ programėlės versija Patikrinkite, ar naudojate naujausią „Philips HomeRun“ programėlės versiją, eidami į savo programų parduotuvę ir pažiūrėdami, ar yra atnaujinimas.
Toliau pateiktuose vaizdo įrašuose, priklausomai nuo modelio, rasite žingsnis po žingsnio instrukcijas, kaip prijungti robotą prie programėlės.
Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›