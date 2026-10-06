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„Philips" pagalba

Dulkių siurblys robotas „Philips HomeRun“ neprisijungia prie programėlės „Philips HomeRun“

Jei šlapiai ir sausai valantis robotas „Philips HomeRun“ neprisijungia prie programėlės „Philips HomeRun“, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį, kad sužinotumėte galimas priežastis ir sprendimus. 

„HomeRun“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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