Dulkių siurblys robotas „Philips HomeRun“ automatiškai neištuštinamas

„Philips HomeRun“ modeliuose XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ir XU2100 yra automatinio ištuštinimo stotelės. Pabaigus valyti, dulkių dėžutė automatiškai ištuštinama į vienkartinį maišelį, esantį automatinio ištuštinimo stotyje.
Norėdami įsitikinti, kad robotas automatiškai ištuština šiukšliadėžę į vienkartinį maišelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Patikrinkite, ar stotelė prijungta prie sieninio lizdo.
- Įsitikinkite, kad vienkartinis dulkių surinkimo maišelis yra tinkamai įdėtas. Patarimas. Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie tai, kaip naudoti savo roboto modelio automatinio ištuštinimo stotelę.
- Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis nepilnas.
- Patikrinkite, ar uždarytas stotelės dangtis.
- Išjunkite tylųjį režimą arba režimą „Netrukdyti“ programėlėje „HomeRun“.
- Patikrinkite, ar automatinio ištuštinimo stoties įleidimas užblokuotas, ar ne.
Pastaba dėl modelio XU7100
- Automatinis ištuštinimas neprasidės, jei robotą rankomis pastatysite ant stotelės.
- Automatinis ištuštinimas pradedamas tik tada, kai robotas automatiškai grįžta į stotelę.
Pastaba dėl modelio XU5100
- Savaiminis valymas prasidės, kai rankiniu būdu grąžinsite robotą į stotį ir kai robotas automatiškai grįš į stotį.
- Norėdami pradėti automatinį savaiminį valymą rankiniu būdu, atidarykite programėlę „Philips HomeRun“ ir sąraše „My Robots“ (mano robotai) pasirinkite savo robotą. Tada spustelėkite pagrindiniame puslapyje esantį mygtuką „Station“ (Stotis) ir pasirinkite „Start self-cleaning“ (pradėti savaiminį valymą).
Norėdami įjungti automatinį ištuštinimą pastatę robotą rankiniu būdu, įjunkite programėlę „Philips HomeRun“ ir pasirinkite savo robotą sąraše „mano robotai“. Tada spustelėkite pagrindinio meniu mygtuką viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite „Automatinio ištuštinimo nustatymai“. Čia galite spustelėti mygtuką „Ištuštinti dulkių surinkimo talpą dabar“.
Atkreipkite dėmesį, kad automatinį ištuštinimą galima atlikti tik kartą per 10 minučių, kad variklis neperkaistų.
Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.