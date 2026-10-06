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„Philips" pagalba

Dulkių siurblys robotas „Philips HomeRun“ automatiškai neištuštinamas

Skaitykite toliau ir sužinokite galimas priežastis bei sprendimus, jei „Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valantis robotas (modeliai XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ir X2100) automatiškai neištuštinamas po valymo grįžęs į stotį.

automatinio ištuštinimo stotelių modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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