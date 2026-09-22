Dulkių siurblys robotas „Philips HomeRun“ tinkamai nevalo

Toliau pateiktame straipsnyje sužinosite priežastis ir sprendimus, jei šlapiai ir sausai valantis robotas „Philips HomeRun“ tinkamai nevalo.
Toliau pateikta informacija taikoma 7000 serijos modeliams.
Patikrinkite, ar šiukšlių surinkimo talpa yra pilna ir, jei reikia, ją ištuštinkite.
Išvalykite oro filtrą ir išmeskite jo nešvarumus į šiukšliadėžę bei įsitikinkite, kad oro filtras teisingai įdėtas į šiukšlių surinkimo talpą.
Patikrinkite, ar šepečiuose nėra įstrigusių daiktų, ir įsitikinkite, kad pagrindinis ir šoniniai šepečiai yra švarūs, juose nėra plaukų ar kitų šiukšlių.
Patikrinkite, ar reikia pakeisti plaunamą šluostę. Jei šluostė pernelyg nusidėvėjusi, kad būtų galima efektyviai valyti, ją reikia pakeisti. Naują plaunamą šluostę galite įsigyti programėlėje (pagrindinis meniu > rasti priedus > atsarginės šluostės pakuotė XV1470) arba „Philips“ svetainėje.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias ir ar jį reikia papildyti.
Peržiūrėkite išsamių savo roboto modelio techninės priežiūros instrukcijų vaizdo įrašą.
Toliau pateikta informacija taikoma 3000 serijos modeliams.
Patikrinkite, ar šiukšlių surinkimo talpa yra pilna ir, jei reikia, ją ištuštinkite.
Išvalykite oro filtrą ir išmeskite jo nešvarumus į šiukšliadėžę bei įsitikinkite, kad oro filtras teisingai įdėtas į šiukšlių surinkimo talpą.
Patikrinkite, ar šepečiuose nėra įstrigusių daiktų, ir įsitikinkite, kad pagrindinis ir šoniniai šepečiai yra švarūs, juose nėra plaukų ar kitų šiukšlių.
Patikrinkite, ar reikia pakeisti plaunamą šluostę. Jei šluostė pernelyg nusidėvėjusi, kad būtų galima efektyviai valyti, ją reikia pakeisti. Naują plaunamą šluostę galite įsigyti programėlėje (pagrindinis meniu > rasti priedus > atsarginės šluostės pakuotė XV1430) arba „Philips“ svetainėje.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias ir ar jį reikia papildyti.
Peržiūrėkite išsamių savo roboto modelio techninės priežiūros instrukcijų vaizdo įrašą.
Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Toliau pateikta informacija taikoma 2000 serijos modeliams.
Patikrinkite, ar šiukšlių surinkimo talpa yra pilna ir, jei reikia, ją ištuštinkite.
Išvalykite oro filtrą ir išmeskite jo nešvarumus į šiukšliadėžę bei įsitikinkite, kad oro filtras išdžiovintas ir teisingai įdėtas į šiukšlių surinkimo talpą.
Patikrinkite, ar šepečiuose nėra įstrigusių daiktų, ir įsitikinkite, kad pagrindinis ir šoniniai šepečiai yra švarūs, juose nėra plaukų ar kitų šiukšlių.
Patikrinkite, ar reikia pakeisti plaunamą šluostę. Jei šluostė pernelyg nusidėvėjusi, kad būtų galima efektyviai valyti, ją reikia pakeisti. Naują plaunamą šluostę galite įsigyti programėlėje (pagrindinis meniu > rasti priedus > atsarginės šluostės pakuotė XV1430) arba „Philips“ svetainėje.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias ir ar jį reikia papildyti.
Žiūrėkite techninės priežiūros vaizdo įrašą arba ieškokite nuoseklių instrukcijų savo roboto modelio trumpoje instrukcijoje.
Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Toliau pateikta informacija taikoma 6000 serijos modeliams.
Įsitikinkite, kad filtras, šoninis šepetys ir pagrindinis šepetys yra tinkamai sumontuoti.
Patikrinkite šiukšlių surinkimo dėžutę ir ją ištuštinkite, jei pilna.
Išvalykite dulkių surinkimo dėžutės įsiurbimo angą, jei ji užkimšta šiukšlėmis.
Patikrinkite, ar nėra jokių kliūčių šepečiuose, ir pašalinkite plaukus ar šiukšles.
Reguliariai plaukite pagrindinį šepetį, šoninį šepetį, šluostės skudurėlį ir valykite ratukus atlikdami techninę priežiūrą. Išdžiovinkite juos prieš vėl naudodami.
Pakeiskite visas susidėvėjusias dalis, įskaitant pagrindinį šepetį, pagrindinio šepečio dangtelį, šoninį šepetį, šluostės skudurėlį ir filtrą.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XU5100/20 , XU5100/10 , XU5000/20 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›