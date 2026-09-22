8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Norėdami sužinoti, kaip valyti 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, filtrą, šepetį ir vandens bakelį, skaitykite toliau esančius skyrius. Galite rasti siurblio modelio pavadinimą ir (arba) peržiūrėti toliau pateiktą paveikslėlį.
Dulkių surinkimo kibirėlis Norėdami išvalyti „Philips“ belaidžiodulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, atlikite toliau nurodytus paprastus veiksmus.
Išjunkite prietaisą (1 pav.).
Išimkite kibirėlį paspausdami atlaisvinimo mygtuką ir laikydami prietaisą 45 laipsnių kampu (2 pav.).
Pakelkite spalvotą dalį, kad pasiektumėte kibirėlį (3 pav.).
Patarimas.
Jei sunku nuimti šią dalį nuo kibirėlio, galite patapšnoti aplink kibirėlį delnu, kad šiek tiek atsilaisvintų spalvota dalis.
Pašalinti lengviausia, jei viena ranka kibirėlį laikote už apačios, o kita keliate spalvotą dalį.
Prieš įdėdami dulkių surinkimo kibirėlį atgal įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (6–7 pav.).
Įsitikinkite, kad pirmiausia sulygiavote išsikišusią kibirėlio dalį ir tik tada ją pritvirtinote. Norėdami sužinoti daugiau išsamių instrukcijų, peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Filtras Kad „Philips“ belaidis dulkių siurblys veiktų geriausiai, reguliariai valykite filtrą. Atlikite šiuos paprastus veiksmus.
Nuimkite filtro dėklą nuo spalvotos dalies, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (8 pav.).
Išimkite plaunamą poroloninį filtrą iš filtro dėklo (9 pav.).
Abi dalis išvalykite patapšnodami virš šiukšliadėžės (10 pav.).
Poroloninį filtrą (11 pav.) plaukite ir išspauskite, kol iš jo pradės bėgti švarus vanduo (12 pav.). Neskalaukite filtro dėklo.
Pastaba. Norėdami išplauti geriausiai ir pašalinti giliai prikibusias dulkes, vandenį per filtrą leiskite filtro pertvarą nukreipę žemyn.
Palikite filtrą džiūti 24 val. (13 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (14–16 pav.).
Įsitikinkite, kad pirmiausia sulygiavote išsikišusią kibirėlio dalį ir tik tada pritvirtinote.
Norėdami sužinoti daugiau išsamių instrukcijų, peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Pastaba. Jūsų dulkių siurblys automatiškai primins išvalyti filtrą. Pirmiausia bus parodytas „i8“ informacinis kodas, tada – QR kodas, kad užsakytumėte naują filtrą (XV1681 priedas). Kai prietaise rodoma „i8“, galite paspausti bet kurį mygtuką (išskyrus maitinimo mygtuką) ir peržiūrėti valymo animaciją, kurioje išsamiai rodoma, kaip valyti filtrą. Rekomenduojame pakeisti filtrą, jei išvalius vis rodoma „i8“ žinutė arba bent kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų našiausiai. Dulkių surinkimo talpa netinkamai pritvirtinta prie prietaiso Jei dulkių surinkimo kibirėlis netinkamai pritvirtintas, gali kilti problemų dėl siurbimo galios. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo kibirėlis yra tinkamai pritvirtintas, pirmiausia sulygiuodami viršutinę kibirėlio dalį ir tik tada pritvirtindami (peržiūrėkite toliau pateikto vaizdo įrašo 1:11–1:15 dalį).
Šepetys „Philips“ belaidžio dulkių siurblio antgalyje yra besisukantis šepetys. Šis šepetys gali užsikimšti plaukais, todėl jį reikia reguliariai prižiūrėti. Norėdami išvalyti šepetį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Daugiau informacijos sužinosite peržiūrėję vaizdo įrašą.
Išjunkite maitinimą (A1 pav.).
Išimkite šepetį paspausdami mygtuką (A2–A3 pav.).
Nukirpkite ir pašalinkite nuo šepečio apsivijusius plaukus (A4 pav.).
Nuimkite šoninį dangtelį ir nukirpkite ten užstrigusiu plaukus (A5 pav.).
Įdėkite šepetį atgal į vietą. Dulkių siurblys paruoštas naudoti (A5–A6 pav.).
Vandens bakelis Kad antgalio „Aqua“ būklė būtų gera, rekomenduojame atlikti toliau nurodytus paprastus valymo ir džiovinimo veiksmus.
Nuimkite šluostę nuo vandens bakelio.
Ištuštinkite vandens bakelį (B1 pav.).
Išplaukite vandens bakelį po tekančiu vandeniu ir švelniai pakratykite (B4 pav.).
Leiskite vandens bakeliui išdžiūti ir išplaukite šluostę rankomis arba skalbimo mašinoje.Rekomenduojame šluostę keisti kas 6 mėnesius (XV1700 priedas).
Dulkių surinkimo kibirėlis Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir, norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite vaizdo įrašą.
Išjunkite prietaisą.
Išimkite kibirėlį paspausdami atlaisvinimo mygtuką ant rankenos, šalia dulkių surinkimo kibirėlio (A1 pav.).
Nuimkite dangtį ir ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį (A2–A3 pav.). Įsitikinkite, kad iš ciklono pašalinote įstrigusius plaukus ir nešvarumus.
Išimkite filtrą ir dulkių surinkimo kibirėlio vidų išplaukite vandeniu arba išvalykite drėgnu skudurėliu (A5–A6 pav.). Neplaukite indaplovėje.
Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo kibirėlis yra visiškai sausas prieš jį įdėdami atgal (A7–A9 pav.).
Filtras Siekiant užtikrinti, kad „Philips“ belaidis dulkių siurblys „SpeedPro Max“ veiktų geriausiai, būtina reguliariai valyti filtrą. Atlikite šiuos paprastus veiksmus.
Nuimkite kibirėlį paspausdami mygtuką ant rankenos, šalia dulkių surinkimo kibirėlio (B2 pav.).
Nuimkite filtro dėklą nuo dulkių surinkimo kibirėlio ir išimkite plaunamą poroloninį filtrą iš filtro dėklo (B3–B4 pav.).
Patapšnokite poroloninį filtrą virš šiukšliadėžės, kad išbyrėtų nešvarumai, ir išplaukite poroloninį filtrą po tekančiu vandeniu (B5 pav.).
Spauskite filtrą, kol iš jo išbėgs švarus vanduo (B6–B7 pav.).
Atminkite neplauti filtro dėklo. Tiesiog patapšnokite jį virš šiukšliadėžės (B8 pav.).
Palikite filtrą džiūti 24 val. (B9 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (B10 pav.).
Daugiau informacijos sužinosite toliau esančiame vaizdo įraše. Pastaba.
Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kas mėnesį ir keisti kas 6 mėnesius.
Šepetys „Philips“ belaidžio dulkių siurblio „SpeedPro Max“ antgalyje yra besisukantis šepetys. Šis šepetys gali užsikimšti plaukais, todėl jį reikia reguliariai prižiūrėti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir, norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite vaizdo įrašą.
Pašalinkite ant šepečio apsivijusius ir po dangteliu užstrigusius nešvarumus ranka arba nukirpkite žirklėmis (A4 pav.).
Uždėkite šoninį dangtelį atgal ir spustelėkite, kol išgirsite spragtelėjimą, tada įdėkite šepetį (A5–A7 pav.). Siurblys vėl paruoštas naudoti.
Vandens bakelis Rekomenduojame po kiekvieno naudojimo išplauti ir išdžiovinti vandens bakelį. Tai galima padaryti atliekant kelis paprastus veiksmus.
Nuimkite šluostę nuo vandens bakelio (B1 pav.).
Ištuštinkite vandens bakelį (B2 pav.).
Išplaukite vandens bakelį po tekančiu vandeniu ir švelniai pakratykite (B3–B5 pav.).
Ištuštinkite vandens bakelį ir leiskite jam išdžiūti (B6–B8 pav.).
Išplaukite šluostę rankomis arba skalbimo mašinoje (B9 pav.).
Patarimas. (XC8347 ir XC8349): kas tris mėnesius arba pastebėję, kad siurbia prasčiau, išvalykite šoninius antgalio „Aqua“ kanalus. Tai padarysite atidarydami šoninius kanalus ir pašalindami nešvarumus.