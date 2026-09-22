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„Philips" pagalba

8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas

Norėdami sužinoti, kaip valyti 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, filtrą, šepetį ir vandens bakelį, skaitykite toliau esančius skyrius. Galite rasti siurblio modelio pavadinimą ir (arba) peržiūrėti toliau pateiktą paveikslėlį.
 

8000 serijos modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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