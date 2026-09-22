5000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Norėdami sužinoti, kaip valyti „Philips 5000 Series SpeedPro (Aqua)“ dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, filtrą, šepetį ir vandens bakelį, skaitykite toliau esančius skyrius.
Dulkių surinkimo kibirėlis Nepamirškite ištuštinti dulkių surinkimo kibirėlio po kiekvieno naudojimo arba kai dulkės pasiekia MAX lygio indikaciją (A1 pav.).Norėdami išvalyti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, atlikite toliau nurodytus paprastus veiksmus.
Išjunkite prietaisą (A2 pav.).
Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta A3 paveikslėlyje. Išimkite dulkių surinkimo kibirėlį paspausdami atleidimo mygtuką, esantį kibirėlio apačioje.
Laikykite du mėlynus įdubusius apskritimus, esančius spalvotos dalies šone, ir iškelkite ją iš dulkių surinkimo kibirėlio (A5 pav.).
Surinktas dulkes išpilkite į dulkių surinkimo kibirėlį virš šiukšliadėžės (6 paveikslas).
Įdėkite cikloną atgal į dulkių surinkimo kibirėlį ir patikrinkite, ar abi dalys yra vienoje linijoje (A7 pav.).
Įstatykite dulkių surinkimo kibirėlį, pirmiausia sulygiuodami kibirėlio filtro pusę ir tik tada jį užfiksuokite šarnyru (A8 pav.).
Filtras Norint užtikrinti optimalų „Philips“ belaidžio dulkių siurblio veikimą, svarbu reguliariai valyti filtrą. Atlikite šiuos paprastus veiksmus.
Pakelkite filtrą, kad išimtumėte jį iš dulkių surinkimo kibirėlio (B1 pav.).
Askirkite plaunamą poroloninį filtrą nuo plastikinio filtro dėklo (B2 pav.).
Patapšnokite poroloninį filtrą ir filtro dėklą virš šiukšliadėžės, kad išvalytumėte (B3 pav.).Jei norite kruopščiai išvalyti filtro korpusą, padės, jei labai stipriai bakstelėsite juo į šiukšlių dėžę, kol iš filtro korpuso nebeis dulkės.
Poroloną išplaukite po tekančiu vandeniu ir išspauskite, kad iš jo išbėgtų švarus vanduo (B4 pav.). Neskalaukite filtro dėklo.
Pastaba. Norėdami išplauti geriausiai ir pašalinti giliai prikibusias dulkes, vandenį per filtrą leiskite nešvaresnę pusę nukreipę žemyn.
Palaukite 24 valandas, kol poroloninis filtras visiškai išdžius (B5 pav.).
Pastaba: nedžiovinkite kempininio filtro tiesioginiuose saulės spinduliuose, ant radiatoriaus arba džiovyklėje.
Norėdami atlikti kruopščią priežiūrą, dulkių surinkimo kibirėlį ir spalvotąją dalį valykite po
tekančiu vandeniu arba šiltame muiluotame vandenyje (B6 pav.) ir sausai nušluostykite (8 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (B7–10 pav.).Kai įstatysite dulkių surinkimo kibirėlį, pirmiausia sulygiuokite filtro pusę ir tik tada jį užfiksuokite šarnyru (B10 pav.).
Pastaba. Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kad mėnesį, o keisti – kas 6 mėnesius (XV1651 priedas). Šepetys „Philips“ belaidžio dulkių siurblio antgalyje yra besisukantis šepetys. Šis šepetys gali užsikimšti plaukais, todėl jį reikia reguliariai prižiūrėti. Norėdami išplauti šepetį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Išjunkite prietaisą (C1 pav.).
Viena ranka laikykite antgalio šone esantį mygtuką, o kita – išimkite šepetį. (C2 pav.).
Visus matomus nešvarumus pašalinkite ranka. Nukirpkite ir pašalinkite nuo šepečio apsivijusius plaukus (C3 pav.).
Nuimkite šoninį dangtelį (B4 pav.) ir pašalinkite ten užstrigusiu plaukus (C5 pav.).
Įdėkite šepetį atgal į vietą. Dulkių siurblys paruoštas naudoti (C6–8 pav.).Surinkdami šepetį iš naujo, užtikrinkite, kad jis būtų tinkamai sulygiuotas, pirmiausia įstatykite į vietą vieną pusę ir tik tada spustelėkite kitą.
Pastaba. Taip pat patikrinkite ir pašalinkite bet kokius nešvarumus aplink antgalio ratukus. Vandens bakelis Kad išlaikytumėte gerą vandens bakelio būklę, siūlome laikytis toliau nurodytų paprastų valymo ir džiovinimo po kiekvieno naudojimo veiksmų.
Nuimkite šluostę nuo vandens bakelio (D1 pav.).
Ištuštinkite vandens bakelį (D2 pav.).
Pripildykite vandens bakelį po čiaupu ir pakratykite, kad pašalintumėte ploviklio likučius (D3 ir D4 pav.).
Išpilkite vandenį ir palikite atvirą, kad išdžiūtų. Laikydami nepameskite bakelio dangtelio (D5 ir D6 pav.).
Išplaukite šluostę rankomis arba skalbimo mašinoje.
Rekomenduojame šluostę keisti kas 6 mėnesius (XV1630 priedas).
Dulkių surinkimo kibirėlis Norėdami išvalyti „Philips“ belaidžiodulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, atlikite toliau nurodytus paprastus veiksmus.
Ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį į šiukšlių dėžę (A3 pav.).Taip pat įsitikinkite, kad pašalinote ciklone (spalvota dulkių surinkimo kibirėlio dalis) įstrigusius plaukus ir nešvarumus.
Iš dulkių surinkimo kibirėlio išimkite filtrą (A4 pav.).
Dulkių surinkimo kibirėlio vidų išplaukite vandeniu arba išvalykite drėgnu skudurėliu (A5–6 pav.). Pastaba. Neplaukite dulkių surinkimo kibirėlio indaplovėje.
Kai kibirėlis bus visiškai sausas, įdėkite filtrą ir įdėkite kibirėlį atgal (A7–9 pav.).
Filtrai Siekiant užtikrinti, kad „Philips“ belaidis dulkių siurblys „SpeedPro“ veiktų geriausiai, būtina reguliariai valyti filtrą. Jam tinka du skirtingi filtrai. Pažiūrėkite, kurį filtrą turite, ir vadovaukitės toliau pateiktomis paprastomis instrukcijomis.
1 filtras.
Nuimkite dulkių surinkimo kibirėlį (1 pav.).
Išimkite filtrą (2 pav.).
Patapšnokite filtrąkad išbyrėtų purvas (3 pav.).
Filtrą plaukite grotelių pusę nukreipę į viršų (4 pav.).
Palikite 24 val. išdžiūti grotelių pusę nukreipę į viršų (5 pav).
Įdėkite filtrą į dulkių surinkimo kibirėlį ir pritvirtinkite kibirėlį prie prietaiso (6 pav).Siurblys vėl paruoštas naudoti.
2 filtrai.
Nuimkite dulkių surinkimo kibirėlį (1 pav.).
Išimkite filtro dėklą ir išimkite filtrą (2–3 pav.).
Patapšnokite abu filtrus,kad išbyrėtų purvas (4 pav.).
Prieš įdėdami poroloninį filtrą į prietaisą įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (6–8 pav.). Siurblys vėl paruoštas naudoti.
Pastaba: kad dulkių siurblys veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kas mėnesį ir keisti kas 6 mėnesius (FC8009/01 priedas). Šepetys Jūsų „Philips“ belaidis dulkių siurblys „SpeedPro Max“ turi sukamąjį šepetį antgalio viduje. Šis šepetys gali užsikimšti plaukais, todėl jį reikia reguliariai prižiūrėti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir, norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite vaizdoįrašą.