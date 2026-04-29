8000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą

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Norėdami sužinoti, ką reiškia 8000 serijos „Phiilips“ belaidžio dulkių siurblio klaidų kodai, skaitykite toliau esančius skyrius.
E1 klaida
E1 klaida reiškia, kad prietaisas veikia netinkamai. Išimkite bateriją (žr. paveikslėlį), palaukite 10 sek., tada įdėkite bateriją atgal. Jei tai nepadėjo išspręsti problemos, nuneškite prietaisą į „Philips“ paslaugų centrą arba kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos svetainėje www.philips.com/support.
E2 klaida
E2 klaida reiškia, kad prietaisas veikia esant žemesnei nei veikimo temperatūrai. Perkelkite prietaisą į šiltesnį kambarį. Nelaikykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso, jei temperatūra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 40 °C.
E3 klaida
E3 klaida reiškia, kad prietaisas veikia esant aukštesnei nei veikimo temperatūrai. Perkelkite prietaisą į vėsesnį kambarį. Nelaikykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso, jei temperatūra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 40 °C.
E5 klaida
E5 klaida reiškia, kad baterija yra sugadinta. Nuneškite prietaisą į „Philips“ paslaugų centrą arba kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos svetainėje http://www.philips.com/support.
E9 klaida
E9 klaida reiškia, kad antgalis veikia esant aukštesnei nei veikimo temperatūrai. Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 min. Tada patikrinkite, ar viršutinis antgalio korpusas vis dar šiltas. Jei antgalis vis dar šiltas, palaukite, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, pabandykite vėl įjungti prietaisą.
„i4“ klaida
„i4“ klaida reiškia, kad antgalis yra užkimštas. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, atlikdami naudotojo vadove nurodytus veiksmus. Po to patikrinkite vamzdį, nuimdami jį nuo pagrindinio prietaiso. Išimkite antgalyje ar vamzdyje įstrigusį daiktą ir iš naujo paleiskite prietaisą.
„i5“ klaida
„i5“ klaida reiškia, kad iš išorės patekęs daiktas yra įstrigęs oro srauto praėjime. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, atlikdami naudotojo vadove nurodytus veiksmus, ir patikrinkite vamzdį, nuimdami jį nuo pagrindinio prietaiso. Išimkite antgalyje ar vamzdyje įstrigusį daiktą ir iš naujo paleiskite prietaisą.
„i6“ klaida
„i6“ klaida reiškia, kad nenuimtas adapteris. Prieš naudodami prietaisą nuimkite adapterį.
„i7“ klaida
„i7“ klaida reiškia, kad naudojamas neteisingas adapteris. Prietaisui įkrauti naudokite tik originalų adapterį.
i8 klaida
Jei prietaise gaunamas i8 klaidos kodas, tai reiškia, kad filtras yra užterštas. Norėdami išspręsti šią problemą, turėtumėte išvalyti filtrą vadovaudamiesi naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis (9–16 paveikslėliai) arba žiūrėdami toliau pateiktą vaizdo įrašą
Jei net ir išvalę filtrą toliau matote i8 pranešimą, rekomenduojame pakeisti filtrą. Norint, kad filtras veiktų optimaliai, patartina jį keisti kas šešis mėnesius.
Jei išvalę filtrą ir toliau gaunate i8 kodą, galite išbandyti toliau siūlomus sprendimus.
E1 klaida (arba 13)
E1 klaida (ji gali atrodyti kaip 13, jei į ekraną žiūrėsite atvirkščiai) reiškia, kad „Philips“ belaidis dulkių siurblys „SpeedPro Max“ buvo naudojamas, laikomas arba kraunamas žemesnėje nei 5 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje. Atjunkite dulkių siurblį nuo įkroviklio ir nuneškite į kambarį, kurio temperatūra yra nuo 5 °C iki 40 °C (41–104 laipsniai pagal Farenheitą). Palaukite kelias minutes, kad prietaiso temperatūra susivienodintų su kambario temperatūra, ir pabandykite jį naudoti iš naujo. Jei klaidos kodas vis tiek rodomas, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos svetainėje http://www.philips.com/support.
E4 klaida (arba h3)
E4 klaida (ji gali atrodyti kaip h3, jei į ekraną žiūrėsite atvirkščiai) reiškia, kad „Philips“ belaidžio dulkių siurblio „SpeedPro Max“ sukamasis šepetys yra užblokuotas.
Norėdami tai išspręsti, išjunkite prietaisą, patikrinkite sukamąjį šepetį ir pašalinkite visas kliūtis, pvz., plaukus, pūkus, purvą ar dulkes. Padarykite tai atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC8055/01, XC8057/01, XC8347/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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