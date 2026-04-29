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„Philips" pagalba

7000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą

Norėdami sužinoti, ką reiškia 7000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio klaidų kodai, skaitykite toliau esančius skyrius.
 

7000 serijos modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC7057/01, XC7055/01, XC7053/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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