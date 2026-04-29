3000 / 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Norėdami sužinoti, kaip valyti 2000 / 3000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, filtrą, šepetį ir vandens bakelį, skaitykite toliau esančius skyrius. Galite rasti siurblio modelio pavadinimą ir (arba) peržiūrėti toliau pateiktą paveikslėlį.
Norėdami išvalyti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, atlikite toliau nurodytus paprastus veiksmus.
Išjunkite prietaisą (1 pav.).
Išimkite kibirėlį patraukdami svirtį, esančią dešinėje maitinimo mygtuko pusėje (2 pav.).
Pakelkite spalvotą dalį, kad pasiektumėte kibirėlį (3 pav.).
Ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį (4 pav.).
Kad prietaisas būtų kruopščiai prižiūrėtas, išskalaukite dulkių surinkimo kibirėlį tekančiu vandeniu. Neplaukite indaplovėje (5 pav.).
Prieš įdėdami dulkių surinkimo kibirėlį atgal įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (24 val.) (6 pav.).
Kad „Philips“ belaidis dulkių siurblys veiktų geriausiai, reguliariai valykite filtrą. Atlikite šiuos paprastus veiksmus.
Nuėmę nuo kibirėlio spalvotą dalį, išimkite filtro dėklą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (7 pav.).
Atskirkite plaunamą poroloninį filtrą nuo filtro dėklo (8 pav.).
Patapšnokite poroloninį filtrą ir filtro dėklą virš šiukšliadėžės, kad išvalytumėte (9 pav.).
Išskalaukite spalvotą dalį tekančiu vandeniu (10 pav.) ir nusausinkite šluoste (11 pav.).
Poroloninį filtrą (12 pav.) plaukite ir išspauskite, kol iš jo pradės bėgti švarus vanduo (13 pav.). Neskalaukite filtro dėklo.
Palaukite 24 valandas, kol poroloninis filtras visiškai išdžius (14 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (15–18 pav.).
Pastaba. Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kas mėnesį ir keisti kas 6 mėnesius (priedas XV1631).
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio antgalyje yra besisukantis šepetys. Šis šepetys gali užsikimšti plaukais, todėl jį reikia reguliariai prižiūrėti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir, norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite vaizdo įrašą.