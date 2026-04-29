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3000 / 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas

Norėdami sužinoti, kaip valyti 2000 / 3000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlį, filtrą, šepetį ir vandens bakelį, skaitykite toliau esančius skyrius. Galite rasti siurblio modelio pavadinimą ir (arba) peržiūrėti toliau pateiktą paveikslėlį.
 

2000 / 3000 serijos modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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