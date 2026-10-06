3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidis dulkių siurblys siurbia mažesne galia
Toliau pateikiame galimas priežastis ir sprendimus, jei 3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio siurbimo galia nėra tokia gera, kaip tikėtasi.
Jei filtras ir (arba) ciklonas (spalvota dulkių surinkimo kibirėlio dalis) yra nešvarūs, pastebėsite sumažėjusią siurbimo galią. Norėdami tai išspręsti, atlikite šiuos veiksmus, kad išvalytumėte abi dalis:
dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną
Išjunkite prietaisą (1 pav.).
Išimkite kibirėlį patraukdami svirtį, esančią dešinėje maitinimo mygtuko pusėje (2 pav.).
Pakelkite spalvotą dalį, kad pasiektumėte kibirėlį (3 pav.).
Ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį (4 pav.).
Kad prietaisas būtų kruopščiai prižiūrėtas, išskalaukite dulkių surinkimo kibirėlį tekančiu vandeniu. Neplaukite indaplovėje (5 pav.).
Prieš įdėdami dulkių surinkimo kibirėlį atgal įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas (6 pav.).
Filtras
Nuėmę nuo kibirėlio spalvotą dalį, išimkite filtro dėklą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (7 pav.).
Atskirkite plaunamą poroloninį filtrą nuo filtro dėklo (8 pav.).
Patapšnokite poroloninį filtrą ir filtro dėklą virš šiukšliadėžės, kad išvalytumėte (9 pav.).
Išskalaukite spalvotą dalį tekančiu vandeniu (10 pav.) ir nusausinkite šluoste (11 pav.).
Poroloninį filtrą (12 pav.) plaukite ir išspauskite, kol iš jo pradės bėgti švarus vanduo (13 pav.). Neskalaukite filtro dėklo.
Palaukite, kol poroloninis filtras visiškai išdžius (14 pav.).
Iš naujo surinkite dalis (15–18 pav.).
Pastaba. Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojame dulkių siurblio filtrą valyti kad mėnesį, o keisti – kas 6 mėnesius (XV1631 priedas).
Jei prietaise įstrigo pašalinis daiktas, dėl jo gali sumažėti siurbimo galia. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas (žr. 1 pav.). Išvalykite antgalį nuėmę vamzdį nuo pagrindinio prietaiso ir patikrinkite, ar kas nors įstrigo vamzdyje arba antgalio dalyje, kuri buvo prijungta prie vamzdžio. Jei nerandate, kad kas būtų įstrigę, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad išvalytumėte antgalį ir šepetį.
Visus matomus nešvarumus pašalinkite ranka (3 pav.)
Nukirpkite ir nuo šepečio pašalinkite ant jo apsivijusius plaukus (4 pav.).
Nuimkite šoninį dangtelį (5 pav.) ir pašalinkite ten užstrigusiu plaukus (6 pav.).
Įdėkite šepetį atgal į vietą. Dulkių siurblys paruoštas naudoti (7–8 pav.).
Jei tai nepadėjo išspręsti problemos, nuneškite prietaisą į „Philips“ paslaugų centrą arba kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos svetainėje www.philips.com/support.
Jei dulkių surinkimo kibirėlis pritvirtintas neteisingai, gali kilti problemų dėl siurbimo galios. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo kibirėlis yra tinkamai pritvirtintas, pirmiausia sulygiuodami viršutinę kibirėlio dalį ir tik tada pritvirtindami.
Jei prietaise nėra filtro, gali kilti problemų dėl siurbimo galios. Įsitikinkite, kad prietaise yra filtras ir kad jis tinkamai įdėtas. Prie prietaiso tvirtinant dulkių surinkimo kibirėlį, svarbu pirmiausia sulygiuoti viršutinę kibirėlio dalį ir tik tada jį pritvirtinti vietoje (žr. toliau esantį paveikslėlį).
Jei patikrinote pagal anksčiau pateiktas instrukcijas, o prietaisas vis dar siurbia mažesne nei įprasta galia, kreipkitės į „Philips“ paslaugų centrą arba į mus dėl tolesnės pagalbos el. paštu www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›