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„Philips" pagalba

3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidis dulkių siurblys siurbia mažesne galia

Toliau pateikiame galimas priežastis ir sprendimus, jei 3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio siurbimo galia nėra tokia gera, kaip tikėtasi.
 

3000 ir 2000 serijos

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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