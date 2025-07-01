„Philips" pagalba
Dažnai nutrūksta ryšys tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio
Jei retkarčiais nutrūksta ryšys tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio arba jei atsiranda garso pertrūkių, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išspręstumėte šią problemą.
- Išbandykite kitą vietą. Tikriausiai kūdikio ir tėvų įrenginys buvo per arti išorinių veikimo diapazono ribų arba buvo kitų 2,4 GHz belaidžio ryšio įrenginių trukdžių.
- Sumažinkite atstumą tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio arba išjunkite kitus 2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, mikrobangų krosneles ir kt.). Įrenginių ryšio atkūrimas gali užtrukti iki 15 sek.
- Iš naujo įjunkite kūdikio įrenginį ir tėvų įrenginį.
- „Baby Monitor+“ programėlėje patikrinkite kūdikio įrenginio „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo signalo stiprumą. Ryšys yra geriausias, kai rodoma „Puikus“ arba „Geras“. Jei jis silpnas, perkelkite „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą arčiau kūdikio įrenginio arba naudokite „Wi-Fi“ kartotuvą, kad užtikrintumėte stabilų ir optimalų ryšį.
- Iš naujo nustatykite maršruto parinktuvą ir modemą. Atjunkite juos nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 10 sekundžių ir vėl prijunkite.
Norėdami užtikrinti stabilų ryšį, ypač nakties metu, įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys prijungtas prie elektros lizdo tinkamu maitinimo adapteriu. Visada naudokite pateiktą adapterį, kad įkrovimo veiksmingumas būtų optimalus.
- Jei naudojate tiesioginį režimą, išbandykite automatinį arba priešingą režimą. Išbandykite, kad išsiaiškintumėte, kuris režimas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD971/26 .