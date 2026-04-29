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„Philips" pagalba

Dažnai nutrūksta ryšys tarp kūdikio ir tėvų įrenginių

Jei naudodami „Philips Avent“ kūdikių stebėjimo įrenginį pastebite ryšio sutrikimų tarp kūdikio ir tėvų įrenginių, toliau pateikiame patarimų, kaip pagerinti ryšį.

Pirmiausia įsitikinkite, kad žinote savo gaminio modelį. Jei nesate tikri, skaitykite šį vadovą, kad sužinotumėte savo gaminio modelio numerį.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD971/26.

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