Dažnai nutrūksta ryšys tarp kūdikio ir tėvų įrenginių

Jei retkarčiais nutrūksta ryšys tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio arba jei atsiranda garso pertrūkių, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išspręstumėte šią problemą.
Išbandykite kitą vietą. Tikriausiai kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys buvo per arti išorinių veikimo atstumo ribų arba buvo kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių trukdžių.
Sumažinkite atstumą tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio arba išjunkite kitus 2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, mikrobangų krosneles ir kt.). Įrenginių ryšio atkūrimas gali užtrukti iki 15 sek.
Iš naujo įjunkite kūdikio įrenginį ir tėvų įrenginį.
„Baby Monitor+“ programėlėje patikrinkite kūdikio įrenginio „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo signalo stiprumą. Ryšys yra geriausias, kai rodoma „Puikus“ arba „Geras“. Jei „Wi-Fi“ ryšys silpnas, perkelkite maršruto parinktuvą arčiau kūdikio įrenginio arba naudokite „Wi-Fi“ kartotuvą, kad užtikrintumėte stabilų ir optimalų ryšį.
Iš naujo nustatykite maršruto parinktuvą ir modemą. Atjunkite juos nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 10 sekundžių ir vėl prijunkite.
Norėdami užtikrinti stabilų ryšį, ypač nakties metu, įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys prijungtas prie elektros lizdo tinkamu maitinimo adapteriu. Visada naudokite pateiktą adapterį, kad įkrovimo veiksmingumas būtų optimalus.
Jei naudojate „Direct“ režimą, išbandykite „Auto“ arba „Direct + WLAN“ režimą. Išbandykite, kad išsiaiškintumėte, kuris režimas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
Jei dažnai prarandamas ryšys tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio, tai gali būti susiję su atstumu tarp įrenginių arba kliūtimis, kurios slopina signalą, jūsų namuose.
Pabandykite toliau nurodytus veiksmus.
Patikrinkite, ar kūdikio įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio. Naudojant kūdikio įrenginį, jis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Naudokite kūdikio ir tėvų įrenginius arčiau vienas kito. Įrenginio veikimo atstumas patalpose siekia iki 50 metrų, tačiau tikrasis atstumas priklauso nuo aplinkos sąlygų.
Patikrinkite, ar tarp įrenginių nėra kliūčių. Sienos ir tokios medžiagos kaip gelžbetonis ar metalas gali gerokai sumažinti veikimo atstumą.
Įsitikinkite, kad antena yra ištiesinta. Tėvų įrenginyje yra sulankstoma antena, kuri leidžia belaidžiu ryšiu prisijungti prie kūdikio įrenginio.
Paleiskite įrenginius iš naujo. Tai gali padėti išspręsti ryšio problemą.
Norėdami perkrauti kūdikio įrenginį, vadovaukitės toliau pateiktas nurodymais.
Norėdami išjungti, 1 sekundę spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Palaukite kelias minutes.
Norėdami įjungti įrenginį, 2 sekundes spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Norėdami perkrauti tėvų įrenginį, vadovaukitės toliau pateiktas nurodymais.
Norėdami išjungti įrenginį, 2 sekundes spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Palaukite kelias minutes.
Norėdami vėl įjungti įrenginį, 2 sekundes spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Nustatykite įrenginius iš naujo. Jei problemos su ryšiu išlieka, gali padėti visiškas nustatymas iš naujo.
Norėdami atlikti visišką kūdikio įrenginio nustatymą iš naujo, vadovaukitės toliau pateiktas nurodymais.
Atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Palaukite kelias sekundes.
Prijunkite jį iš naujo prie maitinimo šaltinio, kad vėl įjungtumėte maitinimą.
Norėdami atlikti visišką tėvų įrenginio nustatymą iš naujo, vadovaukitės toliau pateiktas nurodymais.
Atjunkite USB-C kabelį. Tėvų įrenginys neatliks nustatymo iš naujo, jei bus prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Apie 10 sekundžių spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Bus pradėtas tėvų įrenginio nustatymas iš naujo, o po to automatiškai vėl įsijungs.
Jei atlikote šiuos veiksmus, bet problema išliko, mes galime jums padėti. Susisiekite su mumis ir gaukite asmeninę konsultaciją iš mūsų ekspertų.
Apgailestaujame, kad šie sprendimai problemos neišsprendė, tačiau vis tiek galime jums padėti. Susisiekite su mumis ir gaukite asmeninę konsultaciją iš mūsų ekspertų.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCD971/26.