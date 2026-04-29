Kodėl nešviečia mano „Philips“ 7000 arba 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio LED lemputės?
Gali būti kelios priežastys, dėl kurių neįsijungia „Philips“ 7000 arba 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio LED lemputės. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip paprastai tai išspręsti patiems.
Ekrane esančiame meniu galite patikrinti, ar šviesos diodai yra išjungti. Jei meniu mygtuku nepatvirtinsite pasirinkimo įjungti šviesos diodus, šviesos diodai liks išjungti (žr. paveikslą). Norėdami rasti šią funkciją ir įjungti šviesos diodus, žr. toliau pateiktus veiksmus ir vaizdo įrašą:
Paspauskite meniu mygtuką ir perjunkite apšvietimo funkciją.
Patvirtinkite dar kartą paspausdami meniu mygtuką.
Norėdami pakeisti apšvietimo ryškumą, mygtukais „+“ ir „-“ perjunkite galimus lygius ir patvirtinkite dar kartą paspausdami meniu mygtuką. Yra trys skirtingi pasirinkimai: labai ryškus, ryškus ir be apšvietimo.
Toliau rasite vaizdo įrašą „Kaip naudotis „Philips“ belaidžiu dulkių siurbliu „Aqua (Plus)“, kuriame paaiškinta, kaip įjungti LED apšvietimą (0:15-0:33)
Pastaba. Vaizdo įrašo pavadinime nurodyta 8000 serija, tačiau jis tinka 7000 serijai, kurioje yra tas pats meniu.
Priedų LED lemputės įsijungia tik tada, kai siaurą įrankį (1), kombinuotą įrankį (2), apmušalų antgalį (3) arba minkštą šepetį (4) prijungiate tiesiai prie rankinio siurblio. LED lemputės neįsijungia, kai priedus prijungiate prie vamzdžio. Įsitikinkite, kad LED lemputės įjungtos meniu, kaip paaiškinta pirmoje šio straipsnio dalyje.
Pastaba.
Tiek ant vamzdžio, tiek ant rankinio prietaiso veikia tik pagrindinio antgalio šviesos diodai.
Mažas šepetys „Turbo“ (5) su apšvietimu nepridedamas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›