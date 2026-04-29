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„Philips" pagalba

Kodėl nešviečia mano „Philips“ 7000 arba 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio LED lemputės?

Gali būti kelios priežastys, dėl kurių neįsijungia „Philips“ 7000 arba 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio LED lemputės. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip paprastai tai išspręsti patiems.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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