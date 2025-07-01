„Philips" pagalba
Dažnai nutrūksta ryšys tarp kūdikio įrenginio ir programėlės
Jei ryšys tarp kūdikio įrenginio ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės netinkamas, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pagerintumėte ryšį.
- Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšys yra stabilus. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalo stiprumą programos nustatymų puslapyje. Ryšys yra geriausias, kai rodoma „Puikus“ arba „Geras“. Norėdami gauti stipresnį signalą, naudokite „Wi-Fi“ kartotuvą.
- Įsitikinkite, kad naudojate naujausią „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės versiją. Jei ne, atnaujinkite programėlę išmaniajame telefone.
- Iš naujo paleiskite „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlę išmaniajame telefone.
- Iš naujo paleiskite modemą ir (arba) maršruto parinktuvą.
- Iš naujo paleiskite kūdikio įrenginį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Vis tiek susiduriate su ryšio problemomis? Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, susisiekite su mumis
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD971/26 .