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„Philips" pagalba

Dažnai nutrūksta ryšys tarp kūdikio įrenginio ir programėlės

Jei ryšys tarp kūdikio įrenginio ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės netinkamas, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pagerintumėte ryšį.

  • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšys yra stabilus. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalo stiprumą programos nustatymų puslapyje. Ryšys yra geriausias, kai rodoma „Puikus“ arba „Geras“. Norėdami gauti stipresnį signalą, naudokite „Wi-Fi“ kartotuvą.
  • Įsitikinkite, kad naudojate naujausią „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės versiją. Jei ne, atnaujinkite programėlę išmaniajame telefone.
  • Iš naujo paleiskite „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlę išmaniajame telefone.
  • Iš naujo paleiskite modemą ir (arba) maršruto parinktuvą.
  • Iš naujo paleiskite kūdikio įrenginį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

Vis tiek susiduriate su ryšio problemomis? Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, susisiekite su mumis.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD971/26 .

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