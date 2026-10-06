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„Philips" pagalba

Vandens / garų nuotėkis iš EASY DE-CALC rankenėlės ir po „Philips“ lyginimo sistemos pagrindu

Jei paviršius po „Philips“ lyginimo sistemos pagrindu tampa drėgnas arba iš EASY DE-CALC rankenėlės sklinda garai ir (arba) teka vanduo, sužinokite galimas priežastis ir sprendimus mūsų toliau pateiktame straipsnyje.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: PSG8200/70, PSG7200/20, PSG7200/30. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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