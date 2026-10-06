Vandens / garų nuotėkis iš EASY DE-CALC rankenėlės ir po „Philips“ lyginimo sistemos pagrindu
Jei paviršius po „Philips“ lyginimo sistemos pagrindu tampa drėgnas arba iš EASY DE-CALC rankenėlės sklinda garai ir (arba) teka vanduo, sužinokite galimas priežastis ir sprendimus mūsų toliau pateiktame straipsnyje.
Išjunkite prietaisą ir palaukite 2 valandas, kol jis atvės. Atsukite ir iš naujo pritvirtinkite rankenėlę bei įsitikinkite, kad ji priveržta.
Jei guminis sandarinimo žiedas nusidėvėjo, iš EASY DECALC rankenėlės gali tekėti vanduo ir (arba) sklisti garai. Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos apie EASY DECALC rankenėlės keitimą.
Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:PSG8200/70, PSG7200/20, PSG7200/30. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›