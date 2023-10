„Philips Coffee+“ privatumo pranešimas

Jūsų jungtinius duomenis naudojame Programėlės, prietaiso(-ų) ir paslaugų turiniui, funkcijoms ir naudojimo galimybėms tobulinti, taip pat naujiems produktams ir paslaugoms kurti. Tokiu atveju manome, kad jūsų jungtiniai duomenys tvarkomi remiantis teisėtu mūsų interesu.

Jei sutinkate gauti reklaminius pranešimus apie mūsų produktus, paslaugas, renginius ir akcijas, kurie gali būti jums aktualūs atsižvelgiant į jūsų pageidavimus ir elgseną internete, galime siųsti jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus el. paštu ir kitais skaitmeniniais kanalais, pavyzdžiui, mobiliosiomis programėlėmis ir socialiniais tinklais. Kad galėtume pritaikyti pranešimus prie jūsų nuostatų ir elgsenos bei suteikti jums aktualesnę ir labiau suasmenintą patirtį, mes galime analizuoti jūsų jungtinius duomenis. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tokių pranešimų ir atsisakyti jų prenumeratos. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.