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Prikaustykite juos
Įkvėpkite bendradarbiavimą. Perteikite informaciją. Šis reaguojantis, profesionalus „Philips Multi-Touch Full HD“ ekranas puikiai tinka ten, kur naudojamos keliais pirštais, kelių naudotojų valdomos programos – nuo kelią nurodančio ženklinimo iki prezentacijų. Vienu metu gali būti aktyvūs iki 10 taškų.
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.
Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.
Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.
Greitai įdiekite ir paleiskite bet kokią programą, net jei nesate vietoje ir dirbate nuotoliniu būdu. Su „CMND & Deploy“ galite pridėti savo programų bei programų iš „Philips Professional Display App“ parduotuvės ir jas atnaujinti. Tiesiog nuskaitykite QR kodą, prisijunkite prie parduotuvės ir spustelėkite ant norimos įdiegti programos. Programa bus automatiškai parsiųsta ir paleista.
Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.
Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ profesionalūs ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android 8“ versija užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Vidinis leistuvas
Priedai
Kita
Sąveika
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