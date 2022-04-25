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Jokių limitų. Jokių ribų. 7000 serijos „Philips L-Line“ yra LED ekranų sistemos sprendimas, pasižymintis begale formos ir dydžio galimybių. Naudodami vientisą sujungimą ir kelių dydžių parinktis sukursite išties unikalius bet kokių matmenų ekranus, kad pasiektumėte puikių rezultatų.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Su patentuotais, lengvai montuojamais laikikliais montuosite dar greičiau. Šiuos papildomus gaminius galima montuoti plokščiuose LED, išgaubtai lenktuose (177,5 / 175 / 172,5 laipsnių) ir „L“ formos 90 laipsnių kampuose.
Dulkėms, purvui, grybeliams ir drėgmei atspari konforminė danga apsaugo šį gaminį ir jį lengviau prižiūrėti. Turi IP30 vertinimą ir apsaugos nuo įsiskverbimo į vidų sertifikatą, kad būtų mažesnė dulkių ir korozijos sukelto trumpojo jungimo tikimybė.
Maišykite ir derinkite atskirų „Philips L-Line 7000“ LED plokščių dydžius ir formas, kad sukurtumėte vieną bet kokios formos ir matmenų ekraną. Su dinamiškais ir lanksčiais išlyginimo kaiščiais jas tobulai pritaikysite bet kokiomis aplinkybėmis ir sukursite lygų, vientisą ekrano paviršių. Siekiant didesnio patogumo ir efektyvumo, kiekvienos LED plokštės visose pusėje yra angos, kad būtų galima įvairiai sujungti LED plokštes laidais ir prijungti prie bet kokios išorinės įėjimo jungties. Prireikus priėjimo tik LED plokštės viršuje ir apačioje, ten esančias angas galima atidaryti.
„Philips Professional“ LED ekranuose naudojamos didelio našumo kruopščiai išbandytos, energiją taupančios ir ekonomiškos LED lempos. Be to, dėl patobulintos technologijos ekranas dinamiškai taupo energiją.
Kiekviena „Philips L-Line“ LED plokštė kalibruojama mūsų gamykloje idealiomis sąlygomis. Tai reiškia, kad nereikia papildomai kalibruoti vietoje, todėl montavimas bus greitesnis. Norint užtikrinti greitą techninę priežiūrą teikiami kalibravimo ir konfigūravimo failai.
Gaisro atveju ugniai atspari konstrukcija sulėtina liepsnų plitimą ir padeda apsaugoti LED ekrano konstrukcinį vientisumą. Išbandyta ir sertifikuota remiantis priešgaisrinės saugos sertifikatais.
7000 serijos „Philips L-Line“ LED plokštės yra 25 cm aukščio ir gali būti 50 cm, 75 cm ir 100 cm pločio. Šie ekranai yra paruošti montuoti bet kokiu horizontaliu formatu be dydžio apribojimų. Taip pat galima įsigyti su nuožulniais kampais, kad būtų galima formuoti išgaubtus ir įgaubtus formų išlenktus dizainus.
Vizualizuokite visų rūšių turinį bet kurioje aplinkoje. Padarykite didelį įspūdį, perduodami žinią aiškiu ir ryškiu vaizdu gerai apšviestose vietose, pvz., vitrinose arba ten, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Šis labai ryškus LED ekranas puikiai patraukia dėmesį didelėse vietose, kur visi skuba ir kur yra ryškus aplinkos apšvietimas.
Kurkite bet kokios formos, dydžio ar skiriamosios gebos berėmius ekranus. Modulinė „Philips Professional“ LED plokščių konstrukcija reiškia, kad galite jas pritaikyti bet kurioje erdvėje. Sukurkite didžiules, dėmesį prikaustančias instaliacijas arba surinkite intriguojančius modelius. Lengvai sukurkite aplink durų ir kitas angas sklendžiančius ekranus. Su nauja „Philips“ 7000 serija paprasta kurti net kampuotus ir lenktus ekranus.
Pasiekite tobulumą tikslumu. Su aktyviu tinkamo veikimo stebėjimu techninė priežiūra atliekama greitai, paprastai ir nuspėjamai, parodant tikslų gedimo elementą ir vietą. Naudojant šią programinę įrangą, veikiančią realiuoju laiku tiek internetu, tiek neprisijungus, atitinkamos dalies pakeitimas tampa efektyviu procesu ir būtinas įvairiose geografinėse vietovėse esančių ekranų savininkams.
„Philips Professional“ LED ekrane yra įmontuota laidų sistema, kad maitinimo ir duomenų laidai būtų tvarkingi. Ekrano plokštės elektros ir duomenų laidai yra sujungti nuosekliuoju būdu, kad būtų mažiau netvarkos ir greitesnis montavimas.
Vaizdas / ekranas
Patogumas
Maitinimas
Eksploatavimo sąlygos
Korpusas
Modulis
Priedai
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