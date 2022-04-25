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„Signage Solutions“
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    Signage Solutions LED ekranas

    41BDL7539L/00

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    Dar labiau išlaisvinkite vaizduotę

    Jokių limitų. Jokių ribų. 7000 serijos „Philips L-Line“ yra LED ekranų sistemos sprendimas, pasižymintis begale formos ir dydžio galimybių. Naudodami vientisą sujungimą ir kelių dydžių parinktis sukursite išties unikalius bet kokių matmenų ekranus, kad pasiektumėte puikių rezultatų.

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    Signage Solutions LED ekranas

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    Dar labiau išlaisvinkite vaizduotę

    LED ekranas kiekvienai formai

    • 41 col.
    • Tiesioginio vaizdo LED

    Galimi 3 matmenys

    Su patentuotais, lengvai montuojamais laikikliais montuosite dar greičiau. Šiuos papildomus gaminius galima montuoti plokščiuose LED, išgaubtai lenktuose (177,5 / 175 / 172,5 laipsnių) ir „L“ formos 90 laipsnių kampuose.

    Konforminė dangą ir apgaubais užtikrinama apsauga

    Dulkėms, purvui, grybeliams ir drėgmei atspari konforminė danga apsaugo šį gaminį ir jį lengviau prižiūrėti. Turi IP30 vertinimą ir apsaugos nuo įsiskverbimo į vidų sertifikatą, kad būtų mažesnė dulkių ir korozijos sukelto trumpojo jungimo tikimybė.

    Dinamiškas plokščių prijungimas

    Maišykite ir derinkite atskirų „Philips L-Line 7000“ LED plokščių dydžius ir formas, kad sukurtumėte vieną bet kokios formos ir matmenų ekraną. Su dinamiškais ir lanksčiais išlyginimo kaiščiais jas tobulai pritaikysite bet kokiomis aplinkybėmis ir sukursite lygų, vientisą ekrano paviršių. Siekiant didesnio patogumo ir efektyvumo, kiekvienos LED plokštės visose pusėje yra angos, kad būtų galima įvairiai sujungti LED plokštes laidais ir prijungti prie bet kokios išorinės įėjimo jungties. Prireikus priėjimo tik LED plokštės viršuje ir apačioje, ten esančias angas galima atidaryti.

    Dinamiškas energijos taupymas

    „Philips Professional“ LED ekranuose naudojamos didelio našumo kruopščiai išbandytos, energiją taupančios ir ekonomiškos LED lempos. Be to, dėl patobulintos technologijos ekranas dinamiškai taupo energiją.

    Sukalibruota gamykloje

    Kiekviena „Philips L-Line“ LED plokštė kalibruojama mūsų gamykloje idealiomis sąlygomis. Tai reiškia, kad nereikia papildomai kalibruoti vietoje, todėl montavimas bus greitesnis. Norint užtikrinti greitą techninę priežiūrą teikiami kalibravimo ir konfigūravimo failai.

    Ugnį stabdantis dizainas

    Gaisro atveju ugniai atspari konstrukcija sulėtina liepsnų plitimą ir padeda apsaugoti LED ekrano konstrukcinį vientisumą. Išbandyta ir sertifikuota remiantis priešgaisrinės saugos sertifikatais.

    Padaroma bet kokia forma, „L“ formos kampas ar išlinkis

    7000 serijos „Philips L-Line“ LED plokštės yra 25 cm aukščio ir gali būti 50 cm, 75 cm ir 100 cm pločio. Šie ekranai yra paruošti montuoti bet kokiu horizontaliu formatu be dydžio apribojimų. Taip pat galima įsigyti su nuožulniais kampais, kad būtų galima formuoti išgaubtus ir įgaubtus formų išlenktus dizainus.

    Didelio ryškumo LED ekranas

    Vizualizuokite visų rūšių turinį bet kurioje aplinkoje. Padarykite didelį įspūdį, perduodami žinią aiškiu ir ryškiu vaizdu gerai apšviestose vietose, pvz., vitrinose arba ten, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Šis labai ryškus LED ekranas puikiai patraukia dėmesį didelėse vietose, kur visi skuba ir kur yra ryškus aplinkos apšvietimas.

    Galimi nuožulnūs kampai lenktiems ekranams

    Kurkite bet kokios formos, dydžio ar skiriamosios gebos berėmius ekranus. Modulinė „Philips Professional“ LED plokščių konstrukcija reiškia, kad galite jas pritaikyti bet kurioje erdvėje. Sukurkite didžiules, dėmesį prikaustančias instaliacijas arba surinkite intriguojančius modelius. Lengvai sukurkite aplink durų ir kitas angas sklendžiančius ekranus. Su nauja „Philips“ 7000 serija paprasta kurti net kampuotus ir lenktus ekranus.

    „Philips“ aktyvus tinkamo veikimo stebėjimas

    Pasiekite tobulumą tikslumu. Su aktyviu tinkamo veikimo stebėjimu techninė priežiūra atliekama greitai, paprastai ir nuspėjamai, parodant tikslų gedimo elementą ir vietą. Naudojant šią programinę įrangą, veikiančią realiuoju laiku tiek internetu, tiek neprisijungus, atitinkamos dalies pakeitimas tampa efektyviu procesu ir būtinas įvairiose geografinėse vietovėse esančių ekranų savininkams.

    Vientisas sujungimas, kad vaizdai būtų puikūs

    „Philips Professional“ LED ekrane yra įmontuota laidų sistema, kad maitinimo ir duomenų laidai būtų tvarkingi. Ekrano plokštės elektros ir duomenų laidai yra sujungti nuosekliuoju būdu, kad būtų mažiau netvarkos ir greitesnis montavimas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      4:1
      Ryškumo vientisumas
      > = 97 %
      Ryškumas po kalibravimo
      2650 nitų
      Ryškumas prieš kalibravimą
      3500 nitų
      Kalibravimas (ryškumas / spalvos)
      Palaikoma
      Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas
      4000–9500 K (pagal programinę įrangą)
      Numatytoji spalvos temperatūra
      6500 ± 500 K
      Contrast ratio (typical)
      11000:1
      Viewing angle (horizontal)
      140  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      140  laipsniai
      Picture enhancement
      Plačios spalvų gamos ekranas
      Vietos parinkimas
      Peizažas
      Kadrų dažnis (Hz)
      50 ir 60
      Atnaujinimo dažnis (Hz)
      2100–3900 (14 bitų: 3900 Hz)
      Naudojimas
      Patalpoje

    • Patogumas

      Ease of installation
      • Kreipiamieji kaiščiai
      • Lengvas
      Galios grandinė per
      230 V aplinkai: 8 ar mažiau korpusų; 110 V aplinkai: 4 ar mažiau korpusų; maks. 10 A
      Signalo valdymo grandinė per
      RJ45

    • Maitinimas

      Įvesties įtampa
      KS 100–240 V (50 ir 60 Hz)
      Energijos suvartojimas esant juodam ekranui (W)
      < 11
      Maks. energijos suvartojimas KS (W)
      <143,7
      Maks. energijos suvartojimas BC (W)
      <199
      Tipinis energijos suvartojimas (W)
      <47,9

    • Eksploatavimo sąlygos

      Temperature range (operation)
      -20–45  °C
      Temperature range (storage)
      -20–50  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      10–80 %
      Humidity range (storage) [RH]
      10–85 %

    • Korpusas

      Korpuso plotas (m2)
      0,25
      Korpuso pikseliai (taškai)
      16384
      Korpuso skiriamoji geba (P x A)
      256 x 64
      Korpuso dydis (mm)
      1000 x 250 x 42
      Duomenų jungtis
      RJ45
      Maitinimo jungtis
      3 gyslų lizdas (C14 įėjimas, C13 išėjimas)
      Priėmimo plokščių kiekis
      1 vnt.
      Priėmimo plokštės specifikacijos
      „A5S Plus“
      Priėmimo plokštės prekių ženklas
      „NovaStar“
      Svoris (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Korpuso įstrižainė (col.)
      40,6 col.
      Korpuso konstrukcija
      Lietas aliuminis
      Šoninis kampas (laipsniai)
      45

    • Modulis

      LED tipas
      SMD 1921 varinis laidas
      Pikselių struktūra
      1R1G1B
      LED veikimo trukmė (val.)
      100 000, kai nustatyta pusė ryškumo
      Modulio skiriamoji geba (P x A pikseliais)
      64 x 64
      Žingsnis tarp pikselių (mm)
      3,9
      Modulio dydis (P x A mm)
      249,9 x 249,9

    • Priedai

      LAN laidas (RJ45, CAT-5)
      2 vnt.
      Maitinimo laidas
      2 vnt.
      QSG
      1 vnt.

    • Kita

      Warranty
      2 metai
      Regulatory approvals
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC tiekėjo atitikties deklaracija, 15 dalis, A klasė
      • EAC
      Atsparumo ugniai sertifikatas
      • BS 476 7 dalis: 1997 m.
      • UL94
      Konforminė danga
      šakotuvo plokštė, užpakalinis LED modulis

    • Pakavimo duomenys

      Pakuotės matmenys (mm)
      1270 x 421 x 224
      Bendras svoris (kg)
      11,28

    Badge-D2C

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