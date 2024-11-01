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    Signage Solutions Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

    55BDL3452T/00

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    Įkvėpkite bendradarbiavimą. Perteikite informaciją. Šis reaguojantis, profesionalus „Philips Multi-Touch“ UHD ekranas puikiai tinka ten, kur naudojamos keliais pirštais, kelių naudotojų valdomos programos – nuo kelią nurodančio ženklinimo iki prezentacijų. Vienu metu gali būti aktyvūs iki 20 taškų.

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    Signage Solutions Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

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    20 taškų jutiklinis ekranas „Multi-Touch“.

    • 55 col.
    • Naudojant „Android“
    • „Multi-touch“
    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

    „CMND & Deploy“. Įdiekite ir paleiskite programas nuotoliniu būdu

    Greitai įdiekite ir paleiskite bet kokią programą, net jei nesate vietoje ir dirbate nuotoliniu būdu. Su „CMND & Deploy“ galite pridėti savo programų bei programų iš „Philips Professional Display App“ parduotuvės ir jas atnaujinti. Tiesiog nuskaitykite QR kodą, prisijunkite prie parduotuvės ir spustelėkite ant norimos įdiegti programos. Programa bus automatiškai parsiųsta ir paleista.

    Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti

    Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

    „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

    Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ profesionalūs ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android 8“ versija užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      138.8  cm
      Diagonal screen size (inch)
      55  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,315 (H) x 0,315 (V) mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160, 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Picture enhancement
      • 3/2–2/2 judesių judant žemyn
      • 3D „šukų“ filtras
      • Judesio kompens. nepersidengiantis
      • Progresinis skenavimas
      • 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing)
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      Paviršiaus priežiūra
      Nuo blizgesio apsauganti danga
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      „Android 8.0“

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      3,5 mm lizdas
      Video input
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 A tipas (x 2)
      • USB 2.0 B tipas (x 1)
      • VGA (analoginis „D-Sub“) (x 1)
      Audio input
      3,5 mm lizdas
      Other connections
      • „Micro SD“
      • OPS
      External control
      • RJ45
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

    • Patogumas

      Placement
      • Kraštovaizdis (18/7)
      • Portretas (18/7)
      Screen saving functions
      Pikselių keitimas, mažas ryškumas
      Keyboard control
      • Paslėptas
      • Užrakinamas
      Remote control signal
      Užrakinamas
      Signal loop through
      • „IR Loopthrough“
      • RS232
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V KS, 50 / 60 Hz
      Consumption (Typical)
      140  W
      Consumption (Max)
      270 W
      Standby power consumption
      <0,5 W
      Power Saving Features
      Išmanusis energijos naudojimas
      Energy Label Class
      G

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      Video formats
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1272,6  mm
      Product weight
      27,0  kg
      Set Height
      743,4  mm
      Set Depth
      75,5 (gylis ant sieninio laikiklio) / 81,7 (gylis ant OPS gaubto)  mm
      Set Width (inch)
      50,10  in
      Set Height (inch)
      29.27  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, M6
      Set Depth (inch)
      2.97(D@Wall mount)/3.22(D@OPS Cover)  in
      Bezel width
      16,3 mm (T/R/L/B)
      Product weight (lb)
      59,52  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      20–80 % (be kondensato)
      Humidity range (storage) [RH]
      5–95 % (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Vidinis leistuvas

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      „ARM Mali G51“
      Memory
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB
      Wifi
      • 2.4 G
      • 5 G

    • Priedai

      Included Accessories
      • Valymo skudurėlis (x 1)
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • Maitinimo kabelis (3 m)
      • Trumpa instrukcija (x 1)
      • Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
      • RS232 laidas (3 m) (x 1)
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1)
      • USB dangtelis ir 1 varžtas
      Stovas
      BM05922 (pasirenkama)

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • arabų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • japonų
      • lenkų
      • ispanų
      • turkų
      • rusų
      • supaprastinta kinų
      • tradicinė kinų
      • danų
      • olandų
      • suomių
      • norvegų
      • portugalų
      • švedų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, A klasė
      • RoHS
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Sąveika

      Multi-touch technology
      IRHE
      Touch points
      20 vienalaikių jutiklinių taškų
      Plug and play
      Atitinka HID
      Protection glass
      3 mm grūdintas apsauginis stiklas

    Badge-D2C

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