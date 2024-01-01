65BDL3511Q/02
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Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.
Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.
Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.
Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Priedai
Kita
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