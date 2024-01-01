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    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

    65BDL3511Q/02

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    Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

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    Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

    • 65 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Ultra HD“
    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

    Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

    Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

    Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

    Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį

    Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  cm
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160, 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Panel technology
      IPS
      Klinikinis vaizdas
      „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)
      Haze
      25 %

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      3,5 mm lizdas
      Video input
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 2)
      Audio input
      3,5 mm lizdas
      External control
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      • RJ45
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

    • Patogumas

      Placement
      • Kraštovaizdis (18/7)
      • Portretas (18/7)
      Tiled Matrix
      Iki 10 x 15
      Keyboard control
      • Paslėptas
      • Užrakinamas
      Remote control signal
      Užrakinamas
      Signal loop through
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Ease of installation
      Sumanusis įdėklas
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Paleidimas
      • Įjungti atidėjimą
      • Įjungti būseną
      • Paleisti šaltinį
      Paleidimo langas
      įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V, ~50 / 60 Hz
      Consumption (Typical)
      165  W
      Consumption (Max)
      220 W
      Standby power consumption
      <0,5 W
      Power Saving Features
      Išmanusis energijos naudojimas
      Energy Label Class
      G

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formats
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1462,3  mm
      Product weight
      27,80  kg
      Set Height
      837,3  mm
      Set Depth
      68,9 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 89,9 mm (gylis ant rankenos)  mm
      Set Width (inch)
      57,57  in
      Set Height (inch)
      32.96  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, M8
      Set Depth (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  in
      Bezel width
      14,9 mm (vienodas rėmas)
      Product weight (lb)
      61,29  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      20–80 % SD (be kondensato)
      Humidity range (storage) [RH]
      5–95 % SD (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Priedai

      Included Accessories
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • AC maitinimo laidas
      • KS jungiklio dangtelis
      • Trumpa instrukcija (x 1)
      • Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1)
      • USB dangtelis ir 1 varžtas
      • Laido spaustuvas (x 3)

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • arabų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • japonų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • supaprastinta kinų
      • turkų
      • tradicinė kinų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, A klasė
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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