Kiti dėžėje esantys elementai
- AC maitinimo laidas
- RS232 laidas
- Nuotolinis valdymas
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Trumpa instrukcija
65BDL3550Q/00
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Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Q-Line Professional Ultral HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.
Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.
Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.
Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.
Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ profesionalūs ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android 8“ versija užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.
Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „fullHD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per „WiFi“ arba RJ45 laidu ir mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Vidinis leistuvas
Priedai
Kita
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