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„Signage Solutions“
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    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

    65BDL3550Q/00

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    Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Q-Line Professional Ultral HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

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    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

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    Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

    • 65 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Ultra HD“
    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

    Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį

    Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

    „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

    Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ profesionalūs ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android 8“ versija užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „fullHD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per „WiFi“ arba RJ45 laidu ir mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  cm
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160, 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      9  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Picture enhancement
      • 3/2–2/2 judesių judant žemyn
      • 3D „šukų“ filtras
      • Judesio kompens. nepersidengiantis
      • Progresinis skenavimas
      • 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing)
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      „Android 8.0“
      Klinikinis vaizdas
      „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      3,5 mm lizdas
      Video input
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 2)
      • VGA (analoginis „D-Sub“) (x 1)
      Audio input
      3,5 mm lizdas
      External control
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      • RJ45

    • Patogumas

      Placement
      • Kraštovaizdis (18/7)
      • Portretas (18/7)
      Tiled Matrix
      Iki 15 x 15
      Keyboard control
      • Paslėptas
      • Užrakinamas
      Remote control signal
      Užrakinamas
      Signal loop through
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Ease of installation
      Sumanusis įdėklas
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Paleidimas
      • Įjungti atidėjimą
      • Įjungti būseną
      • Paleisti šaltinį
      Paleidimo langas
      įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V, ~50 / 60 Hz
      Consumption (Typical)
      155  W
      Consumption (Max)
      210 W
      Standby power consumption
      < 0,5 W
      Power Saving Features
      Išmanusis energijos naudojimas
      Energy Label Class
      G

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formats
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1462,3  mm
      Product weight
      27,80  kg
      Set Height
      837,3  mm
      Set Depth
      68,9 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 89,9 mm (gylis ant rankenos)  mm
      Set Width (inch)
      57,57  in
      Set Height (inch)
      32.96  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, M8
      Set Depth (inch)
      2,71 (gylis ant sieninio laikiklio) / 3,54 (gylis ant rankenos)  in
      Bezel width
      14,9 mm (vienodas rėmas)
      Product weight (lb)
      61,29  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      0–40  °C
      MTBF
      30 000  val.
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      20–80 % SD (be kondensato)
      Humidity range (storage) [RH]
      5–95 % SD (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Vidinis leistuvas

      CPU
      • Dviejų branduolių „cortex A53“, 1,1 GHz
      • Dviejų branduolių „cortex A73“, 1,15 GHz
      GPU
      „ARM Mali G51“
      Memory
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Priedai

      Included accessories
      • AC maitinimo laidas
      • RS232 laidas
      • Nuotolinis valdymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
      • Trumpa instrukcija
      Included Accessories
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas
      • M3 varžtas (x 2)
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • USB dangtelis (x 1)

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • supaprastinta kinų
      • tradicinė kinų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • turkų
      • japonų
      • arabų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, A klasė
      • PSB
      • VCCI
      • „J-Moss“

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • AC maitinimo laidas
    • RS232 laidas
    • Nuotolinis valdymas
    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Trumpa instrukcija
    Badge-D2C

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