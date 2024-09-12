86BDL3650Q/75
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Teikite informaciją ir sužavėkite naudodami „Philips Q-Line 4K Ultra HD“ skaitmeninį ekraną. Šis patikimas, lengvai įdiegiamas, „Android“ ekranų sistemos sprendimas yra paruoštas valdyti nuotoliniu būdu naudojant „Wave“ technologiją, todėl galite visiškai valdyti bet kuriuo metu ir bet iš kur.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „fullHD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per „WiFi“ arba RJ45 laidu ir mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais.
„FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu įvesties šaltinio ar programėlės veikimo sutrikimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.
Lengvai planuokite turinio leidimą iš USB arba vidinės atminties. Bus sustabdytas profesionalaus „Philips“ ekrano budėjimo režimas ir rodomas norimas turinys. Pabaigus rodyti, vėl bus įjungtas budėjimo režimas.
Belaidžiu būdu bendrinkite ekraną naudodami turimą „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtumėte akimirksniu ir saugiai prijungti prietaisus, arba naudokite mūsų pasirinktinį HDMI sąveikos raktą, kad galėtumėte tiesiogiai transliuoti ekrane neprijungdami jo prie saugaus tinklo.
Naudojant mūsų „Android 10 SoC“ platformą, šie sunkias užduotys atliekantys profesionalūs „Philips“ ekranai yra optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms, o internetines programėles galite įdiegti tiesiai ekrane. Lankstus ir saugus sprendimas, užtikrinantis, kad ekrano specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.
Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Q-Line“ ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes diegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, grojaraščių valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Vidinis leistuvas
Priedai
Kita
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