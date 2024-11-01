BDL3215E/00
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HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. Kadangi signalas nekonvertuojamas į analoginį, užtikrinamas nepriekaištingas vaizdas. Nepakitusios kokybės signalas sumažina ekrano mirgėjimą ir perteikia aiškesnį vaizdą. HDMI sumaniai suderina didžiausią išvesties gebą su šaltinio įrenginiu. HDMI įvestis yra visiškai suderinama su ankstesniais DVI šaltiniais, tačiau turi ir skaitmeninį garsą. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo.
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.
Kadangi versle visuomet kas nors vyksta, mūsų ekranų sistemos sukurtos naudoti ištisą parą. Galite pasikliauti šios linijos modelių patikimumu visą parą ir pasinaudoti aukščiausios kokybės komponentų privalumais, siekdami užtikrinti aukštesnį kokybės lygį.
Plataus formato XGA rezoliucijos LCD ekranas gali rodyti 1366 x 768 pikselių. Su WXGA monitoriai yra neprogresiniai. Taip užtikrinamas geresnis ekrano veikimas ir tikslių spalvų rodymo efektas.
Vidinio priartinimo funkcija leidžia matyti vaizdo matricą ant sienos be brangios išorinės įrangos. Iš viso ekrane galima matyti 25 ekranus, padalytus po 5 ekranus horizontaliai ir vertikaliai.
LCD ekranuose ilgai likę statiniai vaizdai gali palikti šešėlinį atvaizdą arba vaizdo išlikimo efektą. Nors vaizdo išlikimas LCD ekranuose nėra ilgalaikis, norisi to išvengti, ypač vietose, kuri turinys rodomas ištisus metus ir ištisą parą.
„Philips“ kuria ir gamina ekranus pagal griežtus Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo (RoHS) standartus, kuriais ribojamas vario ir kitų toksinių medžiagų, kurie gali pakenkti aplinkai, naudojimas.
Nuotoliniu valdymu naudotojas gali valdyti ir reguliuoti ekranus nuotoliniu būdu per RS232 protokolą. Naudodami CEC komandas galite bet kuriuo metu visiškai valdyti visus ekranus savo tinkle.
Šį ekraną taip pat galima saugiai ir patikimai montuoti vertikalioje padėtyje.
Sujunkite keletą ekranų ir sukurkite vaizdo įrašų sieną iki 150 ekranų naudodami žiedlapių principo VGA jungtį – taip praturtinsite savo potyrius. Nereikia jokios papildomos įrangos, įdiegti paprasta, o jūsų dėmesys yra prikaustomas.
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