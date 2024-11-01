Paieškos terminai

Nesusieta

    BDL3215E LCD monitor

    BDL3215E/00

    Deja, šis produktas jau nebėra

    BDL3215E LCD monitor

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Nesusieta

    HDMI įvestis užtikrins skaitmeninę HD jungtį vienu laidu

    HDMI įvestis užtikrins skaitmeninę HD jungtį vienu laidu

    HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. Kadangi signalas nekonvertuojamas į analoginį, užtikrinamas nepriekaištingas vaizdas. Nepakitusios kokybės signalas sumažina ekrano mirgėjimą ir perteikia aiškesnį vaizdą. HDMI sumaniai suderina didžiausią išvesties gebą su šaltinio įrenginiu. HDMI įvestis yra visiškai suderinama su ankstesniais DVI šaltiniais, tačiau turi ir skaitmeninį garsą. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo.

    „SmartPower“ energijai taupyti

    „SmartPower“ energijai taupyti

    Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

    Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus

    Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus

    Kadangi versle visuomet kas nors vyksta, mūsų ekranų sistemos sukurtos naudoti ištisą parą. Galite pasikliauti šios linijos modelių patikimumu visą parą ir pasinaudoti aukščiausios kokybės komponentų privalumais, siekdami užtikrinti aukštesnį kokybės lygį.

    Plataus formato WXGA 1366 x 768 rezoliucija ryškesniam vaizdui

    Plataus formato XGA rezoliucijos LCD ekranas gali rodyti 1366 x 768 pikselių. Su WXGA monitoriai yra neprogresiniai. Taip užtikrinamas geresnis ekrano veikimas ir tikslių spalvų rodymo efektas.

    Sustiprinta priartinimo funkcija palaiko padalytos matricos programas

    Vidinio priartinimo funkcija leidžia matyti vaizdo matricą ant sienos be brangios išorinės įrangos. Iš viso ekrane galima matyti 25 ekranus, padalytus po 5 ekranus horizontaliai ir vertikaliai.

    Pažangi apsaugos nuo vaizdų išlikimo funkcija

    LCD ekranuose ilgai likę statiniai vaizdai gali palikti šešėlinį atvaizdą arba vaizdo išlikimo efektą. Nors vaizdo išlikimas LCD ekranuose nėra ilgalaikis, norisi to išvengti, ypač vietose, kuri turinys rodomas ištisus metus ir ištisą parą.

    Rūpinantis aplinka atitinka RoHS standartus

    „Philips“ kuria ir gamina ekranus pagal griežtus Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo (RoHS) standartus, kuriais ribojamas vario ir kitų toksinių medžiagų, kurie gali pakenkti aplinkai, naudojimas.

    Nuotolinis valdymas ir konfigūravimas per RS232

    Nuotoliniu valdymu naudotojas gali valdyti ir reguliuoti ekranus nuotoliniu būdu per RS232 protokolą. Naudodami CEC komandas galite bet kuriuo metu visiškai valdyti visus ekranus savo tinkle.

    Vertikalaus montavimo galimybė

    Šį ekraną taip pat galima saugiai ir patikimai montuoti vertikalioje padėtyje.

    „VGA Loopthrough“

    Sujunkite keletą ekranų ir sukurkite vaizdo įrašų sieną iki 150 ekranų naudodami žiedlapių principo VGA jungtį – taip praturtinsite savo potyrius. Nereikia jokios papildomos įrangos, įdiegti paprasta, o jūsų dėmesys yra prikaustomas.

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.