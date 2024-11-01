BDL4230E/00
Deja, šis produktas jau nebėra
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.
Kadangi versle visuomet kas nors vyksta, mūsų ekranų sistemos sukurtos naudoti ištisą parą. Galite pasikliauti šios linijos modelių patikimumu visą parą ir pasinaudoti aukščiausios kokybės komponentų privalumais, siekdami užtikrinti aukštesnį kokybės lygį.
Šio ekrano skiriamoji geba vadinama „Full HD“. Ši pažangiausia LCD ekrano technologija pasižymi didelės raiškos plačiaekrane skiriamąja geba, kurią sudaro 1080 progresyvių linijų, kurių kiekvienoje po 1920 pikselių. Tai leidžia pasiekti geriausią HD įvesties signalų vaizdo kokybę – iki 1080 linijų. Ši technologija sukuria puikų nemirgantį skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas užtikrins geresnius įspūdžius.
Reguliuojami ekrano nustatymai, kad atitiktų aplinkos apšvietimą be vartotojo įsikišimo.
LCD ekranuose ilgai likę statiniai vaizdai gali palikti šešėlinį atvaizdą arba vaizdo išlikimo efektą. Nors vaizdo išlikimas LCD ekranuose nėra ilgalaikis, norisi to išvengti, ypač vietose, kuri turinys rodomas ištisus metus ir ištisą parą.
„Philips“ kuria ir gamina ekranus pagal griežtus Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo (RoHS) standartus, kuriais ribojamas vario ir kitų toksinių medžiagų, kurie gali pakenkti aplinkai, naudojimas.
Nuotoliniu valdymu naudotojas gali valdyti ir reguliuoti ekranus nuotoliniu būdu per RS232 protokolą. Naudodami CEC komandas galite bet kuriuo metu visiškai valdyti visus ekranus savo tinkle.
Profesionalūs kompiuteriai naudojami su dauguma viešumoje montuojamų ekranų. Dėl jų dažnai ekranas pastorėja ir atsiranda daugybė laidų. Dėl šios priežasties sukūrėme ekraną su išmaniąja anga nugarėlėje, kurioje puikiausiai telpa maži profesionalūs kompiuteriai. Be to, laidų tvarkymo sistema padeda tvarkingai sudėti laidus ir užtikrinti profesionalią išvaizdą.
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