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    BDL4651VH LCD monitor

    BDL4651VH/00

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    BDL4651VH LCD monitor

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    „SmartPower“ energijai taupyti

    „SmartPower“ energijai taupyti

    Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

    Stilingos išvaizdos ploni grioveliai

    Dėl plonų griovelių viešasis ekranas atrodo stilingai ir puikiai tinka beveik bet kokioje aplinkoje. Be to, dėl šio dizaino ekranas puikiai tinka padalytos matricos vaizdo sienai.

    Ryškumas automatiškai pritaikomas pagal aplinkos sąlygas

    Reguliuojami ekrano nustatymai, kad atitiktų aplinkos apšvietimą be vartotojo įsikišimo.

    „Full HD“ LCD ekranas 1920 x 1080p

    Šio ekrano skiriamoji geba vadinama „Full HD“. Ši pažangiausia LCD ekrano technologija pasižymi didelės raiškos plačiaekrane skiriamąja geba, kurią sudaro 1080 progresyvių linijų, kurių kiekvienoje po 1920 pikselių. Tai leidžia pasiekti geriausią HD įvesties signalų vaizdo kokybę – iki 1080 linijų. Ši technologija sukuria puikų nemirgantį skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas užtikrins geresnius įspūdžius.

    Rūpinantis aplinka atitinka RoHS standartus

    „Philips“ kuria ir gamina ekranus pagal griežtus Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo (RoHS) standartus, kuriais ribojamas vario ir kitų toksinių medžiagų, kurie gali pakenkti aplinkai, naudojimas.

    Temperatūros jutiklis matuoja sveikatos būklę

    Viešajame ekrane yra temperatūros jutiklis, kuris stebi vidinę įrenginio būklę. Jei vidinė temperatūra viršija iš anksto nustatytą ribą, automatiškai įjungiami du vidiniai ventiliatoriai, kad atvėsintų ekraną iki normalios būklės.

    Sumanusis įdėklas galiniame dangtelyje, kad galėtumėte įdėti nedidelį kompiuterį

    Profesionalūs kompiuteriai naudojami su dauguma viešumoje montuojamų ekranų. Dėl jų dažnai ekranas pastorėja ir atsiranda daugybė laidų. Dėl šios priežasties sukūrėme ekraną su išmaniąja anga nugarėlėje, kurioje puikiausiai telpa maži profesionalūs kompiuteriai. Be to, laidų tvarkymo sistema padeda tvarkingai sudėti laidus ir užtikrinti profesionalią išvaizdą.

    Sustiprinta priartinimo funkcija palaiko padalytos matricos programas

    Vidinio priartinimo funkcija suteikia galimybę matyti vaizdo matricą ant sienos be brangios išorinės įrangos. Galima naudoti daugybę skirtingų konfigūracijų, todėl labai paprasta kurti pribloškiamą vaizdo sieną.

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