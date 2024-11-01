BDL4771V/00
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Sukurkite skaitmeninę vaizdo sieną naudodami iki 150 ekranų, juos išdėstę 15 x 10 konfigūracija ir sujungę DVI nuosekliąja jungtimi. Tiesiog prijunkite DVI išėjimo prievadą prie kito ekrano DVI įėjimo ir sukurkite įspūdingiausią vaizdo sieną, kokią tik galite įsivaizduoti.
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.
Tik vienu HDMI laidu galite valdyti visas ekrano operacines komandas, o taip pat priimti vaizdo signalą. Šios unikalios funkcijos dėka daug lengviau ir patogiau užtikrinamas sklandus ekrano veikimas ir jo priežiūra. Naudojantis vartotojo elektroninių įrenginių valdymo (CEC) komandomis, svarbiausios ekrano informacijos gavimas primins vaikų žaidimą.
Ekraną valdyti paprasta su naująja LAN (RJ45) jungtimi. Per RJ45 jungtį galite konfigūruoti kiekvieną ekraną arba greitai ir patikimai sužinoti kiekvieno įrenginio būseną.
Mėgaukitės krištolo skaidrumo vaizdu su plačiajuosčio ryšio grafikos palaikymu iš ekrano prievado. Ekrano prievadas perduoda ne tik didelės raiškos vaizdą, bet ir garsą, todėl nereikia papildomų laidų.
Šio ekrano skiriamoji geba vadinama „Full HD“. Ši pažangiausia LCD ekrano technologija pasižymi didelės raiškos plačiaekrane skiriamąja geba, kurią sudaro 1080 progresyvių linijų, kurių kiekvienoje po 1920 pikselių. Tai leidžia pasiekti geriausią HD įvesties signalų vaizdo kokybę – iki 1080 linijų. Ši technologija sukuria puikų nemirgantį skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas užtikrins geresnius įspūdžius.
Dėl plonų griovelių viešasis ekranas atrodo stilingai ir puikiai tinka beveik bet kokioje aplinkoje. Be to, dėl šio dizaino ekranas puikiai tinka padalytos matricos vaizdo sienai.
Profesionalūs kompiuteriai naudojami su dauguma viešumoje montuojamų ekranų. Dėl jų dažnai ekranas pastorėja ir atsiranda daugybė laidų. Dėl šios priežasties sukūrėme ekraną su išmaniąja anga nugarėlėje, kurioje puikiausiai telpa maži profesionalūs kompiuteriai. Be to, laidų tvarkymo sistema padeda tvarkingai sudėti laidus ir užtikrinti profesionalią išvaizdą.
Sujunkite keletą ekranų ir sukurkite vaizdo įrašų sieną iki 150 ekranų naudodami žiedlapių principo VGA jungtį – taip praturtinsite savo potyrius. Nereikia jokios papildomos įrangos, įdiegti paprasta, o jūsų dėmesys yra prikaustomas.
Vidinio priartinimo funkcija suteikia galimybę matyti vaizdo matricą ant sienos be brangios išorinės įrangos. Galima naudoti daugybę skirtingų konfigūracijų, todėl labai paprasta kurti pribloškiamą vaizdo sieną.
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