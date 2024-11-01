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    BDL4771V Signage Display

    BDL4771V/00

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    BDL4771V Signage Display

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    DVI žiedlapio formos

    DVI žiedlapio formos

    Sukurkite skaitmeninę vaizdo sieną naudodami iki 150 ekranų, juos išdėstę 15 x 10 konfigūracija ir sujungę DVI nuosekliąja jungtimi. Tiesiog prijunkite DVI išėjimo prievadą prie kito ekrano DVI įėjimo ir sukurkite įspūdingiausią vaizdo sieną, kokią tik galite įsivaizduoti.

    „SmartPower“ energijai taupyti

    „SmartPower“ energijai taupyti

    Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

    Daug funkcijų. Vienas laidas

    Tik vienu HDMI laidu galite valdyti visas ekrano operacines komandas, o taip pat priimti vaizdo signalą. Šios unikalios funkcijos dėka daug lengviau ir patogiau užtikrinamas sklandus ekrano veikimas ir jo priežiūra. Naudojantis vartotojo elektroninių įrenginių valdymo (CEC) komandomis, svarbiausios ekrano informacijos gavimas primins vaikų žaidimą.

    Tinklo valdomumas: RJ45

    Ekraną valdyti paprasta su naująja LAN (RJ45) jungtimi. Per RJ45 jungtį galite konfigūruoti kiekvieną ekraną arba greitai ir patikimai sužinoti kiekvieno įrenginio būseną.

    Ekrano prievadas greitesniam grafikos palaikymui

    Mėgaukitės krištolo skaidrumo vaizdu su plačiajuosčio ryšio grafikos palaikymu iš ekrano prievado. Ekrano prievadas perduoda ne tik didelės raiškos vaizdą, bet ir garsą, todėl nereikia papildomų laidų.

    „Full HD“ LCD ekranas 1920 x 1080p

    Šio ekrano skiriamoji geba vadinama „Full HD“. Ši pažangiausia LCD ekrano technologija pasižymi didelės raiškos plačiaekrane skiriamąja geba, kurią sudaro 1080 progresyvių linijų, kurių kiekvienoje po 1920 pikselių. Tai leidžia pasiekti geriausią HD įvesties signalų vaizdo kokybę – iki 1080 linijų. Ši technologija sukuria puikų nemirgantį skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas užtikrins geresnius įspūdžius.

    Stilingos išvaizdos ploni grioveliai

    Dėl plonų griovelių viešasis ekranas atrodo stilingai ir puikiai tinka beveik bet kokioje aplinkoje. Be to, dėl šio dizaino ekranas puikiai tinka padalytos matricos vaizdo sienai.

    Sumanusis įdėklas galiniame dangtelyje, kad galėtumėte įdėti nedidelį kompiuterį

    Profesionalūs kompiuteriai naudojami su dauguma viešumoje montuojamų ekranų. Dėl jų dažnai ekranas pastorėja ir atsiranda daugybė laidų. Dėl šios priežasties sukūrėme ekraną su išmaniąja anga nugarėlėje, kurioje puikiausiai telpa maži profesionalūs kompiuteriai. Be to, laidų tvarkymo sistema padeda tvarkingai sudėti laidus ir užtikrinti profesionalią išvaizdą.

    „VGA Loopthrough“

    Sujunkite keletą ekranų ir sukurkite vaizdo įrašų sieną iki 150 ekranų naudodami žiedlapių principo VGA jungtį – taip praturtinsite savo potyrius. Nereikia jokios papildomos įrangos, įdiegti paprasta, o jūsų dėmesys yra prikaustomas.

    Sustiprinta priartinimo funkcija palaiko padalytos matricos programas

    Vidinio priartinimo funkcija suteikia galimybę matyti vaizdo matricą ant sienos be brangios išorinės įrangos. Galima naudoti daugybę skirtingų konfigūracijų, todėl labai paprasta kurti pribloškiamą vaizdo sieną.

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