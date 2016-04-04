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    Brilliance 4K „Ultra HD“ LCD ekranas

    BDM4350UC/00

    4K itin didelė raiška

    Su plačiu 43 colių „Ultra HD“ klasės profesionaliu „Philips“ ekranu galėsite dirbti plačiai, matysite platų vaizdą ir visas detales itin didele 4K raiška (keturis kartus geresne rezoliucija nei „full HD“).

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    Brilliance 4K „Ultra HD“ LCD ekranas

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    4K itin didelė raiška

    Pamatykite kiekvieną didelio vaizdo detalę

    • 43 (42,51 in / 108 cm įstr.)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

    Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

    Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.

    IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

    IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

    IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

    „MultiView“ 4K, skirta 4 ekrano sistemoms

    „MultiView“ 4K, skirta 4 ekrano sistemoms

    Šiame plačiame 4K UHD ekrane su „Philips MultiView“ funkcija galite turėti iki keturių „Full HD“ raiškos sistemų viename ekrane. Galite naudoti „Picture-by-Picture“ (PbP) funkciją ir stebėti keturias sistemas, skirtas valdymo kambariams arba apsaugai, viename ekrane. Arba jas galite naudoti keliems prietaisams, pvz.: dviem nešiojamiems kompiuteriams, naudojamiems vienu metu vienas šalia kito, kad bendradarbiavimas būtų produktyvesnis. Arba žiūrėkite tiesiogines futbolo rungtynes per priedėlį „Picture-by-Picture“ (PiP) režimu, kai dirbate asmeniniu kompiuteriu.

    „SmartUniformity“ – tolygūs vaizdai

    „SmartUniformity“ – tolygūs vaizdai

    Vaizdo ryškumo ir spalvų svyravimai LCD ekranuose yra dažnas reiškinys. „Philips SmartUniformity“ režimas padeda tiksliai atkurti vaizdo ryškumą, kuris labai svarbus fotografijos, dizaino ir spausdinimo srityje. Pagal spalvų reguliavimo duomenis galite įvertinti spalvų tikslumą, o veikiant šiam režimui kalibravimas atliekamas siekiant užtikrinti vidutinį skaisčio vientisumą, kuris būtų didesnis nei 95 %. Įjungus šį režimą bus išlaikytas vaizdo vientisumas ir tikslumas.

    Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

    Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

    „SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

    MHL technologija – galimybė mėgautis mobiliuoju turiniu dideliame ekrane

    MHL technologija – galimybė mėgautis mobiliuoju turiniu dideliame ekrane

    „Mobile High Definition Link“ (MHL) yra mobilioji garso / vaizdo sąsaja, kurią naudojant mobiliuosius telefonus ir kitus nešiojamuosius įrenginius galima prijungti prie didelės raiškos ekranų. Naudodami papildomą MHL laidą nesudėtingai prijungsite MHL palaikantį mobilųjį įrenginį prie šio didelio „Philips MHL“ ekrano ir galėsite žiūrėti HD vaizdo įrašus su skaitmeniniu garsu. Nuo šiol mėgausitės ne vien mobiliaisiais žaidimais, nuotraukomis, filmais ar kitomis programomis dideliame ekrane, bet tuo pat metu galėsite įkrauti savo mobilųjį įrenginį, kad įpusėjus neišsikrautų telefono akumuliatorius.

    Stilingos išvaizdos ploni grioveliai

    Dėl plonų griovelių viešasis ekranas atrodo stilingai ir puikiai tinka beveik bet kokioje aplinkoje. Be to, dėl šio dizaino ekranas puikiai tinka padalytos matricos vaizdo sienai.

    Galingi 7 W garsiakalbiai leis mėgautis žiūrimu turiniu

    Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

    USB 3.0 šakotuvas – patogi prieiga ir greitas įkrovimas

    Labai greitas USB 3.0 pasižymi 5,0 gbit/s perdavimu, t.y. apie 10 kartų greičiau nei su standartine USB 2.0. Taip gerokai sutrumpinamas duomenų perdavimo laikas, tad taupomas ir laikas, ir pinigai. USB 3.0 pasižymi didesniu pralaidumu, labai dideliu perdavimo greičiu, geresniu galios valdymu ir pačiu geriausiu bendru veikimu – taip nustatomas naujausias pasaulinis standartas ir sudaroma galimybė naudoti didelės atminties talpos prietaisus. Dabar nebereikia tiek ilgai laukti, kol prietaisai įsikraus. Su nauja „FastCharge“ funkcija greitai įkrausite ir galėsite eiti. Be to, USB 3.0 suderinama su USB 2.0 prietaisais.

    „SmartConnect“ su „DisplayPort“, HDMI ir VGA jungtimis

    Šie „Philips“ ekranai turi įvairių jungčių, tokių kaip VGA, ekrano prievadas ir universali HDMI jungtis, kad naudodamiesi jomis galėtumėte mėgautis didelės raiškos nesuglaudintu turinio vaizdu ir garsu. Nauja ekrano prievado jungtis ir HDMI 2.0 jungtis užtikrina galimybę mėgautis 4K raiška esant 60 Hz, kad vaizdas būtų nepriekaištingas. USB jungtys užtikrina itin didelį duomenų perdavimo greitį ir didžiules prisijungimo galimybes. Nesvarbu, kokį šaltinį naudojate, galite būti tikri, kad investicijos į šį „Philips“ ekraną tikrai ilgą laiką nepraras savo vertės!

    Tobulas montavimas naudojant VESA tvirtinimo įrangą

    VESA tvirtinimo šablonai – šimtai pažangių montavimo sprendimai.

    Nulinis energijos suvartojimas su 0 vatų jungikliu

    Nulinio energijos suvartojimo 0 vatų jungiklis patogiai įrengtas nugarėlėje, kuriuo naudodamiesi galėsite visiškai atjungti monitorių nuo AC maitinimo. Rezultatas – nulinis energijos suvartojimas ir mažesnis anglies dioksido kiekis nei anksčiau

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Panel Size
      42,51 in (108 cm)
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS LCD
      Backlight type
      W-LED sistema
      Pixel pitch
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 esant 60 Hz
      Brightness
      300  cd/m²
      Ryškumo vientisumas
      96–105 %
      Display colors
      Palaiko 1,07 milijardo spalvų (10 bitų)
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Response time (typical)
      5 ms (nuo pilkos iki pilkos)*
      Viewing angle
      • 178º (H) / 178º (V)
      • esant C/R > 20
      Picture enhancement
      „SmartImage“
      Effective viewing area
      941,2 (H) x 529,4 (V)
      Scanning Frequency
      VGA / HDMI: 30–99 kHz; DP: 30–160 kHz (H) / VGA: 56–80 Hz; HDMI / DP: 23–80 Hz (V)
      sRGB
      Taip
      MHL
      1080P esant 60 Hz
      Delta E
      <3
      Flicker-free
      Taip
      Display Screen Coating
      Neblizgi, 3H, blausumas 1 %

    • Prijungimo galimybė

      Signal Input
      • VGA (analoginis)
      • Ekrano prievadas x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0 x 4 (1 W / greitas įkrovimas)*
      Sync Input
      • Atskiras sinchronizavimas
      • „Sync on Green“
      Audio (In/Out)
      • Kompiuterio garso įvestis
      • Ausinių išvestis

    • Patogumas

      Built-in Speakers
      7 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • „Mac OS X“
      • „sRGB“
      • „Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • „SmartImage“
      • „MultiView“
      • Vartotojas
      • Meniu
      • Įjungti / išjungti
      OSD Languages
      • Brazilijos portugalų
      • čekų
      • olandų
      • anglų
      • suomių
      • prancūzų
      • vokiečių
      • graikų
      • vengrų
      • italų
      • japonų
      • korėjiečių
      • lenkų
      • portugalų
      • rusų
      • supaprastinta kinų
      • ispanų
      • švedų
      • tradicinė kinų
      • turkų
      • Ukrainiečių
      Other convenience
      • „Kensington“ užraktas
      • VESA stovas (200 x 200 mm)
      Control software
      „SmartControl“
      MultiView
      • PIP (2 įrenginiai)
      • PBP (4 įrenginiai)

    • Maitinimas

      ECO mode
      46,5 W (tip.)
      Power supply
      • Integruota
      • 100–240 V KS, 50–60 Hz
      Off mode
      Nulis vatų su kintamosios srovės jungikliu
      On mode
      63,1 W (tip.) („EnergyStar 6.0“ tikrinimo metodas)
      Standby mode
      < 0,5 W (tip.)
      Power LED indicator
      • Veikia – balta
      • Budėjimo režimas – balta (blyksi)

    • Matmenys

      Packaging in mm (WxHxD)
      1070 x 680 x 160  mm
      Product without stand (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Product with stand(max height)
      968 x 630 x 259  mm

    • Svoris

      Product with packaging (kg)
      14,29  kg
      Product with stand (kg)
      9,72  kg
      Product without stand (kg)
      9,40  kg

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 000 ft (12192 m)
      Temperature range (operation)
      0–40 °C  °C
      MTBF
      70 000 val. (neskaitant foninio apšvietimo)  val.
      Relative humidity
      20 %–80  %
      Temperature range (storage)
      Nuo -20 °C iki 60 °C  °C

    • Pastovumas

      Environmental and energy
      • „EnergyStar“ 6.0
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  %
      Specific Substances
      • Korpusas be PVC / BFR
      • Be gyvsidabrio

    • Atitikimas ir standartai

      Regulatory Approvals
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE ženklas
      • FCC, B klasė
      • EAC
      • „cETLus“
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • „E-standby“
      • SASO
      • CB
      • Kinijos RoHS
      • UKRAINIEČIŲ
      • Kuveitas
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Korpusas

      Finish
      Blizgus (priekinis apvadas) / tekstūrinis (galinis gaubtas)
      Foot
      Sidabras
      Front bezel
      Juoda
      Rear cover
      Juoda

    • Kas yra dėžutėje?

      Cables
      VGA, HDMI, DP, garsas, galia
      Monitor with stand
      Taip
      User Documentation
      Taip

    Badge-D2C

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    • Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį
    • Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.
    • ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai
    • Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org
    • Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
    • Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
    • 4 ekrano sistemoms reikia keturių įvesčių.

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