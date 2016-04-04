BDM4350UC/00
4K itin didelė raiška
Su plačiu 43 colių „Ultra HD“ klasės profesionaliu „Philips“ ekranu galėsite dirbti plačiai, matysite platų vaizdą ir visas detales itin didele 4K raiška (keturis kartus geresne rezoliucija nei „full HD“).Peržiūrėti visus privalumus
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.
Šiame plačiame 4K UHD ekrane su „Philips MultiView“ funkcija galite turėti iki keturių „Full HD“ raiškos sistemų viename ekrane. Galite naudoti „Picture-by-Picture“ (PbP) funkciją ir stebėti keturias sistemas, skirtas valdymo kambariams arba apsaugai, viename ekrane. Arba jas galite naudoti keliems prietaisams, pvz.: dviem nešiojamiems kompiuteriams, naudojamiems vienu metu vienas šalia kito, kad bendradarbiavimas būtų produktyvesnis. Arba žiūrėkite tiesiogines futbolo rungtynes per priedėlį „Picture-by-Picture“ (PiP) režimu, kai dirbate asmeniniu kompiuteriu.
Vaizdo ryškumo ir spalvų svyravimai LCD ekranuose yra dažnas reiškinys. „Philips SmartUniformity“ režimas padeda tiksliai atkurti vaizdo ryškumą, kuris labai svarbus fotografijos, dizaino ir spausdinimo srityje. Pagal spalvų reguliavimo duomenis galite įvertinti spalvų tikslumą, o veikiant šiam režimui kalibravimas atliekamas siekiant užtikrinti vidutinį skaisčio vientisumą, kuris būtų didesnis nei 95 %. Įjungus šį režimą bus išlaikytas vaizdo vientisumas ir tikslumas.
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
„Mobile High Definition Link“ (MHL) yra mobilioji garso / vaizdo sąsaja, kurią naudojant mobiliuosius telefonus ir kitus nešiojamuosius įrenginius galima prijungti prie didelės raiškos ekranų. Naudodami papildomą MHL laidą nesudėtingai prijungsite MHL palaikantį mobilųjį įrenginį prie šio didelio „Philips MHL“ ekrano ir galėsite žiūrėti HD vaizdo įrašus su skaitmeniniu garsu. Nuo šiol mėgausitės ne vien mobiliaisiais žaidimais, nuotraukomis, filmais ar kitomis programomis dideliame ekrane, bet tuo pat metu galėsite įkrauti savo mobilųjį įrenginį, kad įpusėjus neišsikrautų telefono akumuliatorius.
Dėl plonų griovelių viešasis ekranas atrodo stilingai ir puikiai tinka beveik bet kokioje aplinkoje. Be to, dėl šio dizaino ekranas puikiai tinka padalytos matricos vaizdo sienai.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
Labai greitas USB 3.0 pasižymi 5,0 gbit/s perdavimu, t.y. apie 10 kartų greičiau nei su standartine USB 2.0. Taip gerokai sutrumpinamas duomenų perdavimo laikas, tad taupomas ir laikas, ir pinigai. USB 3.0 pasižymi didesniu pralaidumu, labai dideliu perdavimo greičiu, geresniu galios valdymu ir pačiu geriausiu bendru veikimu – taip nustatomas naujausias pasaulinis standartas ir sudaroma galimybė naudoti didelės atminties talpos prietaisus. Dabar nebereikia tiek ilgai laukti, kol prietaisai įsikraus. Su nauja „FastCharge“ funkcija greitai įkrausite ir galėsite eiti. Be to, USB 3.0 suderinama su USB 2.0 prietaisais.
Šie „Philips“ ekranai turi įvairių jungčių, tokių kaip VGA, ekrano prievadas ir universali HDMI jungtis, kad naudodamiesi jomis galėtumėte mėgautis didelės raiškos nesuglaudintu turinio vaizdu ir garsu. Nauja ekrano prievado jungtis ir HDMI 2.0 jungtis užtikrina galimybę mėgautis 4K raiška esant 60 Hz, kad vaizdas būtų nepriekaištingas. USB jungtys užtikrina itin didelį duomenų perdavimo greitį ir didžiules prisijungimo galimybes. Nesvarbu, kokį šaltinį naudojate, galite būti tikri, kad investicijos į šį „Philips“ ekraną tikrai ilgą laiką nepraras savo vertės!
VESA tvirtinimo šablonai – šimtai pažangių montavimo sprendimai.
Nulinio energijos suvartojimo 0 vatų jungiklis patogiai įrengtas nugarėlėje, kuriuo naudodamiesi galėsite visiškai atjungti monitorių nuo AC maitinimo. Rezultatas – nulinis energijos suvartojimas ir mažesnis anglies dioksido kiekis nei anksčiau
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Maitinimas
Matmenys
Svoris
Eksploatavimo sąlygos
Pastovumas
Atitikimas ir standartai
Korpusas
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