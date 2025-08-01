DIS580/11
Įrodyti rezultatai ir puiki pacientų patirtis
Padėkite savo pacientams pasiekti iki 8 atspalvių baltesnius dantis vos per 2 savaites su mažu jautrumu arba be jo.* Tai saugu emaliui ir lengva naudoti. Idealiai tinka pacientams, kurie teikia pirmenybę balinimui naktį.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
In vivo klinikinio tyrimo metu nustatyta, kad naudojant „NiteWhite 10% CP“ 14 dienų, spalva pakito iki 8 atspalvių.
Įrodytas saugumas emaliui. Profesionalūs rezultatai, kuriais jūsų pacientai gali pasitikėti
Sukurta siekiant išvengti dantų jautrumo, kurį sukelia balinimas. Gelio sudėtyje yra kalio nitrato ir natrio fluorido pacientų komfortui. 100 % pacientų patvirtino, kad po 14 dienų naudojimo jautė mažą dantų jautrumą arba jo visai nejautė*
88 % pacientų buvo patenkinti rezultatais*
„Dual Barrel“ technologija išlaiko aktyvųjį gelį ir stipriklius atskirtus tol, kol pacientai užtepa gelio ant kapos, taip užtikrinant geriausią veiksmingumo, saugumo ir ilgaamžiškumo balansą. Ši savybė palaiko idealų balinimo pH, išlaiko gelį šviežią ir stabilų ilgesnį galiojimo laiką bei panaikina šaldymo poreikį
Dėžutės turinys
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.