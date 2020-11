Intuityvus, lengvai skaitomas ekranas ir USB telefonų įkrovimas

Naujame LED valdymo pulte yra didelis, lengvai perskaitomas taškinės matricos ekranas ir trys langai rodmenims. Rodoma daug indikatorių, priklausomai nuo naudotojų programų pasirinkimų. Naudotojai mato visą informaciją vienu žvilgtelėjimu. Su tokiu išdėstymu galima intuityviai valdyti lengvai atpažįstamą spalvų kontrastą ir greitaisiais mygtukais perjungti kūno rengybos, MET, PD programas bei kitus nustatymus. Be to, per USB prievadą galima šiek tiek įkrauti mobiliuosius telefonus.