Nuvalykite
liežuvį

Tvarkaraštis

Rytas: valykite 60 sek.

Spauskite

Purškimas

Grandymas

Patarimas: pašalinkite per naktį susikaupusias blogą kvapą sukeliančias bakterijas pirmiausia nuvalydami liežuvį.

Sužinokite apie „TongueCare+“

Valykite
šepetėliu
dantis

Tvarkaraštis

Rytas + vakaras: valykite šepetėliu dvi minutes

Faktas: rūgštinis pusryčių maistas gali silpninti emalį maždaug 45 minutes po valgio.

 

Patarimas: išsivalykite prieš pusryčius ir išsiskalaukite burnos skalavimo skysčiu be alkoholio pavalgę.

Peržiūrėkite mūsų asortimentą

Nuvalykite
purkšdami
apnašas

Tvarkaraštis

Vakaras: išvalykite tarpdančius

Pripilkite

Nukreipkite

Purkškite

Patarimas: 40% danties slepiasi už šalia esančio danties. Pašalinkite apnašas iš tarpdančių prieš valydami šepetėliu, kad dantų pasta valytų magiškai.

Pakeiskite
šepetėlio galvutę

Tvarkaraštis

Kas 3 mėnesius

Faktas: nusidėvėję šereliai nuvalo mažiau apnašų.

 

Patarimas: jei mėlynieji priminimo šereliai nublunka anksčiau nei po trijų naudojimo mėnesių, laikas pakeisti šepetėlio galvutę.

Peržiūrėkite mūsų asortimentą

Balinkite
dantis

Vieta

Įstaigoje arba namuose

Faktas: daugiau nei keturi milijonai pacientų balino dantis su „Philip Zoom!“ ir džiaugėsi gražia, balta šypsena.

 

Patarimas: laukia ypatinga proga? Balinimas jums suteiks baltesnę šypseną ir daugiau pasitikėjimo savimi.

Balinkite dantis

