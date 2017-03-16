Nuvalykite
Patarimas: pašalinkite per naktį susikaupusias blogą kvapą sukeliančias bakterijas pirmiausia nuvalydami liežuvį.
Faktas: rūgštinis pusryčių maistas gali silpninti emalį maždaug 45 minutes po valgio. Patarimas: išsivalykite prieš pusryčius ir išsiskalaukite burnos skalavimo skysčiu be alkoholio pavalgę.
Patarimas: 40% danties slepiasi už šalia esančio danties. Pašalinkite apnašas iš tarpdančių prieš valydami šepetėliu, kad dantų pasta valytų magiškai.
Faktas: nusidėvėję šereliai nuvalo mažiau apnašų. Patarimas: jei mėlynieji priminimo šereliai nublunka anksčiau nei po trijų naudojimo mėnesių, laikas pakeisti šepetėlio galvutę.
Faktas: daugiau nei keturi milijonai pacientų balino dantis su „Philip Zoom!“ ir džiaugėsi gražia, balta šypsena. Patarimas: laukia ypatinga proga? Balinimas jums suteiks baltesnę šypseną ir daugiau pasitikėjimo savimi.
