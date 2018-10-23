Paieškos terminai

Gaivus burnos kvapas
ir išliekanti galia

Trys veiksmai link ilgalaikio gaivaus burnos kvapo

Vienu spragtelėjimu paverskite „Sonicare" dantų šepetėlį „sonic" galia veikiančiu liežuvio valikliu: tiesiog nuimkite šepetėlio galvutę, pakeiskite ją „TongueCare+" liežuvio šepetėliu ir viskas jau surinkta.

Sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas

Sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas

 

Labai daug, iki 85% blogo kvapo sukelia liežuvio gale esančios bakterijos. Jums daugiau neprireiks kvapą gaivinančių mėtinių pastilių.

Švelniai nuvalykite liežuvio apnašas

Švelniai nuvalykite liežuvio apnašas

 

Kai tik sunaikinsite bakterijas antibakterine priemone, naudokite „TongueCare+" liežuvio šepetėlį, kad švelniai ir kruopščiai nuvalytumėte liežuvį. Jis šalina bakterijas iš liežuvio griovelių bei raukšlelių ir yra uždedamas kaip įprasta šepetėlio galvutė.

Panaikinkite blogą kvapą dviem priemonėmis:

 

  • purškalu – sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas;
  • valydami – švelniai šepetėliu nuvalykite liežuvio apnašas.

Gamintojo patarimas ilgalaikiam gaiviam burnos kvapui

Kas sukelia blogą kvapą? Ar galima atliekant paprastą procedūrą iš tikrųjų sulaukti sėkmės? Paprašėme ekspertų pagalbos, kad padėtume jums panaikinti blogą kvapą.

Mūsų penkių veiksmų procedūra sveikai šypsenai

Gaivus burnos kvapas su „Philips Sonicare“


Gaivus burnos kvapas ir išliekanti galia pasiekiami trimis paprastais veiksmais. Transformuokite dantų šepetėlį vos vienu spragtelėjimu, sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas su „BreathRx" antibakteriniu liežuvio purškikliu ir nuvalykite apnašas naudodami „Philips Sonicare" liežuvio šepetėlį. Blogas burnos kvapas panaikintas.

