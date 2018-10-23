Norėdami sužinoti daugiau, paspauskite ⓘ
Paspauskite ant „TongueCare+“ šepetėlio Vienu spragtelėjimu paverskite „Sonicare“ dantų šepetėlį „sonic“ galia veikiančiu liežuvio valikliu: tiesiog nuimkite šepetėlio galvutę, pakeiskite ją „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu ir viskas jau surinkta.
Sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas Labai daug, iki 85% blogo kvapo sukelia liežuvio gale esančios bakterijos. Jums daugiau neprireiks kvapą gaivinančių mėtinių pastilių.
Švelniai nuvalykite liežuvio apnašas Kai tik sunaikinsite bakterijas antibakterine priemone, naudokite „TongueCare+“ liežuvio šepetėlį, kad švelniai ir kruopščiai nuvalytumėte liežuvį. Jis šalina bakterijas iš liežuvio griovelių bei raukšlelių ir yra uždedamas kaip įprasta šepetėlio galvutė.
Panaikinkite blogą kvapą dviem priemonėmis:
Patarimas: pašalinkite per naktį susikaupusias blogą kvapą sukeliančias bakterijas pirmiausia nuvalydami liežuvį.
Faktas: rūgštinis pusryčių maistas gali silpninti emalį maždaug 45 minutes po valgio. Patarimas: išsivalykite prieš pusryčius ir išsiskalaukite burnos skalavimo skysčiu be alkoholio pavalgę.
Patarimas: 40% danties slepiasi už šalia esančio danties. Pašalinkite apnašas iš tarpdančių prieš valydami šepetėliu, kad dantų pasta valytų magiškai.
Faktas: nusidėvėję šereliai nuvalo mažiau apnašų. Patarimas: jei mėlynieji priminimo šereliai nublunka anksčiau nei po trijų naudojimo mėnesių, laikas pakeisti šepetėlio galvutę.
Faktas: daugiau nei keturi milijonai pacientų balino dantis su „Philip Zoom!“ ir džiaugėsi gražia, balta šypsena. Patarimas: laukia ypatinga proga? Balinimas jums suteiks baltesnę šypseną ir daugiau pasitikėjimo savimi.
Gaivus burnos kvapas ir išliekanti galia pasiekiami trimis paprastais veiksmais. Transformuokite dantų šepetėlį vos vienu spragtelėjimu, sunaikinkite kvapą sukeliančias bakterijas su „BreathRx“ antibakteriniu liežuvio purškikliu ir nuvalykite apnašas naudodami „Philips Sonicare“ liežuvio šepetėlį. Blogas burnos kvapas panaikintas.
