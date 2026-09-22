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Natūraliai įsilieja į Jūsų kasdienybę – namuose ir darbe.

Philips Monitors

Natūraliai įsilieja į Jūsų kasdienybę – namuose ir darbe.

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For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
Įspūdžiams

Įspūdžiams

WQHD monitorius su „Thunderbolt™ 4“

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Monitoriai su stotelėmis

Monitoriai su stotelėmis

Atraskite „Philips“ USB-C monitorius su dokais, kurie suteikia tvarkos ir patogumo jūsų skaitmeninei darbo vietai. Atsisveikink su įkrovikliais ir maitinimo laidais!

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Kas išskiria „Philips“ monitorius?

Inovacija kiekviename pikselyje

Kas išskiria „Philips“ monitorius?

Philips“ monitoriai suteikia ryškų vaizdą, pažangias funkcijas ir elegantišką dizainą – puikiai tinka darbui ar namams. Mėgaukitės aukščiausios kokybės našumu, patogiu naudojimu ir itin aiškiais vaizdais kiekvieną dieną.

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Profesionalus naudojimas

Philips“ monitoriai atitinka šiandieninių dinamiškų, daugialypių profesionalų poreikius, siūlydami platų inovatyvių sprendimų spektrą, skirtą maksimaliai produktyvumui, tikroviškiems vaizdams, geresnei savijautai ir aplinkos apsaugai užtikrinti.

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Profesionalus naudojimas
Naudoti namuose

Naudoti namuose

Philips“ monitorių namų naudojimui asortimentas suteikia vartotojams platų ir įvairų ekranų pasirinkimą, įkvėptą šiandienio gyvybingo ir įvairiapusiško gyvenimo būdo.

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Žaidimų rinkinys

Evnia yra novatoriška ir kūrybinga. Mūsų pažangus ir įtraukus požiūris siekia sukurti modernią atmosferą žaidimų pasaulyje, tuo pat metu pasinaudojant „Philips“ prekės ženklo patirtimi.

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Žaidimų rinkinys
Kodėl rinktis „Philips“ monitorius SMB segmentui?

Kodėl rinktis „Philips“ monitorius SMB segmentui?

Optimizuoti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sukurti sėkmei. „Philips“ monitoriai supranta SMB segmentui būdingus unikalius poreikius.

Atraskite SMB monitorius
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Rūpinamės aplinka

Rinkitės TCO sertifikuotus „Philips“ monitorius dėl inovacijų, našumo ir tvarumo. Sukurti tiems, kuriems svarbi kokybė ir mažesnė aplinkos įtaka.

Atraskite TCO monitorius

Vaizdo konferencijos

„Philips“ vaizdo konferencijų monitorius – sklandus „viskas viename“ sprendimas vaizdo skambučiams. Integruota internetinė kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai užtikrina visapusišką vaizdo ir garso patirtį.

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Vaizdo konferencijos
Monitoriai su prijungimo stotele

Monitoriai su prijungimo stotele

Atraskite patogesnę darbo vietą su „Philips“ USB-C monitoriais su prijungimo stotele. Vienas laidas supaprastina įrenginių prijungimą ir padeda dirbti produktyviau. Tuo pačiu laidu galite įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, todėl nereikia papildomų maitinimo adapterių.

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OLED / QD-OLED

Mėgaukitės ryškiomis, tikroviškomis spalvomis, sodria juoda spalva ir itin sklandžiu judesiu su „Philips“ OLED ir QD-OLED monitoriais. Jie sukurti išskirtinei vaizdo kokybei ir įtraukiančiai žiūrėjimo patirčiai.

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OLED / QD-OLED

    Klientų aptarnavimas ir pagalba

    Gaukite pagalbos dėl savo gaminio, raskite vadovus, sužinokite geriausius patarimus ir gudrybes bei išspręskite bet kokias problemas

    Palaikymo pagrindinis puslapis

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    Pirkite dalių ir priedų

    Raskite savo gaminio dalių ir priedų

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    • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
    • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
    • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.