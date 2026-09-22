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For Gaming
WQHD monitorius su „Thunderbolt™ 4“
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Atraskite „Philips“ USB-C monitorius su dokais, kurie suteikia tvarkos ir patogumo jūsų skaitmeninei darbo vietai. Atsisveikink su įkrovikliais ir maitinimo laidais!
Inovacija kiekviename pikselyje
Kas išskiria „Philips“ monitorius?
Philips“ monitoriai suteikia ryškų vaizdą, pažangias funkcijas ir elegantišką dizainą – puikiai tinka darbui ar namams. Mėgaukitės aukščiausios kokybės našumu, patogiu naudojimu ir itin aiškiais vaizdais kiekvieną dieną.
Philips“ monitoriai atitinka šiandieninių dinamiškų, daugialypių profesionalų poreikius, siūlydami platų inovatyvių sprendimų spektrą, skirtą maksimaliai produktyvumui, tikroviškiems vaizdams, geresnei savijautai ir aplinkos apsaugai užtikrinti.
Philips“ monitorių namų naudojimui asortimentas suteikia vartotojams platų ir įvairų ekranų pasirinkimą, įkvėptą šiandienio gyvybingo ir įvairiapusiško gyvenimo būdo.
Evnia yra novatoriška ir kūrybinga. Mūsų pažangus ir įtraukus požiūris siekia sukurti modernią atmosferą žaidimų pasaulyje, tuo pat metu pasinaudojant „Philips“ prekės ženklo patirtimi.
Optimizuoti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sukurti sėkmei. „Philips“ monitoriai supranta SMB segmentui būdingus unikalius poreikius.
TCO Certified Edge
Rinkitės TCO sertifikuotus „Philips“ monitorius dėl inovacijų, našumo ir tvarumo. Sukurti tiems, kuriems svarbi kokybė ir mažesnė aplinkos įtaka.
„Philips“ vaizdo konferencijų monitorius – sklandus „viskas viename“ sprendimas vaizdo skambučiams. Integruota internetinė kamera, mikrofonas ir garsiakalbiai užtikrina visapusišką vaizdo ir garso patirtį.
Atraskite patogesnę darbo vietą su „Philips“ USB-C monitoriais su prijungimo stotele. Vienas laidas supaprastina įrenginių prijungimą ir padeda dirbti produktyviau. Tuo pačiu laidu galite įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, todėl nereikia papildomų maitinimo adapterių.
Mėgaukitės ryškiomis, tikroviškomis spalvomis, sodria juoda spalva ir itin sklandžiu judesiu su „Philips“ OLED ir QD-OLED monitoriais. Jie sukurti išskirtinei vaizdo kokybei ir įtraukiančiai žiūrėjimo patirčiai.
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